Scandi-boho přináší útulnost, přírodní materiály a osobitost
Scandi-boho vychází ze severského přístupu k bydlení, který klade důraz na jednoduchost, funkčnost a přirozené světlo. K minimalistickému základu přidává bohémskou uvolněnost, přírodní struktury a osobitost ručně vyráběných předmětů. Výsledkem není sterilní bílý interiér, ale prostor s příjemnou atmosférou a vlastní identitou.
Typické jsou neutrální odstíny, světlé dřevo, lněné závěsy, bavlněné přehozy, jutové koberce, ratanová křesla a keramické vázy s nepravidelným povrchem. Významnou roli mají také pokojové rostliny, sušené větve, vintage nábytek a dekorace, které mají osobní příběh.
Důležitá je především práce s texturami. Hrubší len se potkává s hladkým dřevem, měkká vlna s chladnějším kamenem a ručně modelovaná keramika s jednoduchými kovovými doplňky. Barevnost přitom zůstává střídmá, takže prostor působí útulně, ale zachovává si vzdušnost. Jednotlivé předměty spolu nemusejí dokonale ladit. Podstatnější je jejich vzájemná harmonie.
Cyber-zen jako inspirace pro technologicky laděný minimalismus
Cyber-zen lze chápat jako spojení technologicky inspirovaného designu s principy vizuálního klidu a harmonie. Nejde o interiér připomínající vesmírnou loď ani o přehlídku blikajících obrazovek a neonů. Technologie se zde stává přirozenou součástí prostoru, nikoliv jeho hlavní atrakcí.
Inspiraci lze hledat v současné architektuře, digitálním umění, minimalistickém produktovém designu i japonském pojetí jednoduchosti. Charakteristické jsou čisté linie, geometrické tvary, hladké povrchy a promyšlené osvětlení. Nábytek může mít zaoblené hrany, asymetrické proporce nebo podobu výrazného solitéru. Uplatňují se také sklo, chrom, kovové detaily a materiály s jemně reflexním povrchem.
Podstatná je práce se světlem a prázdným prostorem. Namísto jediného centrálního lustru se využívá několik světelných zdrojů, nepřímé LED osvětlení nebo minimalistické lampy s neobvyklými tvary. Chytré osvětlení, skryté reproduktory a bezdrátové nabíjecí plochy lze začlenit tak, aby nenarušovaly vizuální čistotu interiéru.
Tento přístup dobře ilustruje také třetí série sci-fi seriálu
Westworld. Její vizuální stránka pracuje s představou futuristického, ale stále obyvatelného prostředí. Velké skleněné plochy, jednoduché geometrické linie, integrované technologie a propojení architektury s okolní krajinou ukazují, že budoucnost nemusí nutně znamenat chladné a neosobní bydlení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPOMEŇTE NA MINIMALISMUS: TRENDEM JE INTERIÉR, KTERÝ JAKO BY VYPADL ZE SCI-FI FILMU Foto: Vygenerováno AI (ChatGPT) Jak propojit přírodní materiály s futuristickými prvky Organické textury se potkávají s kovem a sklem
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak oba přístupy propojit, je kombinování materiálů s odlišným charakterem. Lněné závěsy, bouclé, vlněné koberce a ručně vyráběná keramika mohou stát vedle skleněných stolků, chromovaných konstrukcí nebo minimalistických kovových svítidel.
Významné místo má přírodní dřevo, například dub, jasan, ořech nebo světlá bříza. Jeho kresba a teplý odstín zmírňují chladnější charakter kovových prvků. Kámen, travertin a další materiály s přirozenou strukturou zase přinášejí do prostoru nepravidelnost, která kontrastuje s přesností současného designu.
Pozornost si zaslouží také strukturované stěny. Povrchy připomínající přírodní kámen nebo jemně nedokonalou omítku vytvářejí zajímavé pozadí pro hladký minimalistický nábytek. Výrazný efekt může vzniknout i kombinací matných a lesklých povrchů. Není přitom nutné měnit celý interiér. Někdy stačí doplnit dřevěnou komodu chromovanou lampou nebo keramickou dekoraci postavit na skleněný stolek.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: JEN NÁBYTEK NESTAČÍ: ZJISTĚTE, JAK VYTVOŘIT SKUTEČNĚ OSOBITÝ INTERIÉR Foto: Vygenerováno AI (ChatGPT) Zemité odstíny doplňují kovové detaily
Barevnost je jedním z hlavních prvků, které přírodní a technologicky laděnou estetiku propojují. Základ tvoří odstíny písku, krémové, béžové, slonovinové, karamelové nebo teplé šedé. Doplnit je mohou olivově zelená, tlumená terakota, hnědá připomínající přírodní kámen nebo hluboká čokoládová.
Chladnější akcenty přináší stříbrná, matný chrom, grafitová a antracitová. Zajímavě funguje zejména kombinace teplého dřeva a lesklého kovu, která vytváří kontrast mezi organickým a technologickým charakterem prostoru. Nemusí přitom jít o velké plochy. Atmosféru místnosti může změnit už chromovaná stojací lampa, kovová váza nebo minimalistický konferenční stolek.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPOMEŇTE NA STERILNÍ BÍLOU. V MODERNÍCH INTERIÉRECH SE ČÍM DÁL VÍCE PROSAZUJÍ NOVÉ NEUTRÁLY Foto: Vygenerováno AI (ChatGPT) Nábytek a dekorace kombinují vintage s futurismem
Při výběru vybavení se vyplatí upřednostnit jednoduché, funkční kusy, které zároveň dokážou interiéru dodat osobitost. Uplatňují se zaoblené pohovky, nízké konferenční stolky, asymetrické odkládací plochy a křesla s neobvyklými proporcemi. Místo masivních nábytkových sestav mohou vyniknout jednotlivé solitéry, kolem kterých zůstává dostatek volného prostoru.
Jednoduchou pohovku v pískovém odstínu lze doplnit výrazným kovovým stolkem, zatímco dřevěná jídelní sestava získá modernější charakter díky minimalistickým židlím s kovovou konstrukcí. Podobně fungují také dekorace. Keramické vázy, skleněné objekty, abstraktní obrazy nebo geometrické plastiky mohou vytvořit zajímavý kontrast k přírodním textiliím.
Vintage předměty do této kombinace zapadají překvapivě dobře. Starší keramika, designová lampa z druhé poloviny 20. století nebo renovovaný kus nábytku dodají současnému interiéru autenticitu. Právě kontrast mezi starým a novým pomáhá vytvořit prostor, který nepůsobí jako dokonale sladěný katalogový pokoj.
Pokojové rostliny, například monstera, fíkus nebo různé druhy palem, navíc přirozeně změkčují výraznější minimalistické prvky. Mohou fungovat jako samostatné solitéry, které propojí nábytek, dekorace a architekturu místnosti.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MODERNÍ PROPOJENÍ DESIGNU, PŘÍRODY A KOMFORTU: SEZNAMTE SE S INTERIÉROVÝM TRENDEM, KTERÝ NABÍZÍ VÍC NEŽ JEN ESTETIKU Foto: Vygenerováno AI (ChatGPT) Osvětlení a technologie podporují atmosféru i funkčnost
Osvětlení dokáže změnit vnímání materiálů, zdůraznit strukturu stěn a vytvořit odlišnou atmosféru podle denní doby. Zatímco skandinávský přístup upřednostňuje přirozené světlo, technologicky laděný minimalismus nabízí inspiraci v podobě nepřímého osvětlení, minimalistických světelných objektů a chytrých řešení.
Základem je několik světelných vrstev. Centrální osvětlení může doplnit stojací lampa, nástěnné svítidlo nebo nenápadný LED pásek pod nábytkem či v architektonickém detailu. Zajímavě vypadají také světelné lišty zvýrazňující niky, police a strukturované stěny. Chytré osvětlení umožňuje měnit intenzitu i barevnou teplotu podle denní doby a aktuální potřeby.
Podobně lze přistupovat k dalším technologiím. Skryté kabely, nenápadné ovládací panely, integrované reproduktory nebo bezdrátové nabíjení pomáhají zachovat čistý vzhled místnosti, aniž by bylo nutné rezignovat na pohodlí.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPOMEŇTE NA MINIMALISMUS I MAXIMALISMUS: DO POPŘEDÍ SE DOSTÁVÁ INTERIÉROVÝ TREND, KTERÝ KONEČNĚ DÁVÁ SMYSL Foto: Vygenerováno AI (ChatGPT) Udržitelnost začíná výběrem kvalitních a nadčasových věcí
Přírodní materiály a vintage vybavení mohou být také součástí promyšlenějšího přístupu k zařizování. Nábytek z masivního dřeva, renovované doplňky, ručně vyráběná keramika nebo recyklované materiály přinášejí do domácnosti osobitost a mohou sloužit řadu let.
Zajímavým řešením je renovování staršího vybavení a jeho kombinování s moderními technologiemi. Renovovaná komoda může sloužit jako základ televizní sestavy, vintage křeslo doplní minimalistický pracovní kout a starší designová lampa získá nové místo v současném interiéru. Namísto kompletní výměny vybavení tak stačí postupně doplňovat jednotlivé prvky a vybírat takové, které mají dlouhou životnost a skutečně odpovídají potřebám domácnosti.
Spojení přírodní útulnosti a futuristického minimalismu ukazuje, že současný interiérový design nemusí vybírat mezi přírodou a technologiemi, jednoduchostí a osobitostí ani funkčností a estetikou. Právě jejich promyšlená kombinace může vytvořit domov, který působí klidně, současně a zároveň neztrácí lidský rozměr.
Zdroje: Architectural Digest, MyDomaine, Architect Magazine