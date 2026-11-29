Neděle večer. Technicky máš pořád volno. Přesto už se někde v hlavě otevřel pondělní kalendář. A zároveň se díváš na končící víkend a máš zvláštní pocit, že jsi ho měla využít lépe.
Měla jsem víc odpočívat.
Měla jsem něco udělat.
Měla jsem někam jít.
Měla jsem se aspoň dobře vyspat.
Čerstvá studie publikovaná v roce 2026 se pokusila fenomén, kterému se běžně říká Sunday Blues nebo Sunday Scaries, popsat systematičtěji. A ukazuje právě tenhle dvojitý tlak.
Jednou nohou jsi pořád o víkendu a druhou už v pondělí
Výzkumníci provedli šest focus groups s 26 zaměstnanci v Nizozemsku, kteří nedělní pokles nálady znali. Účastníci popisovali úzkost, stres, únavu, přemílání myšlenek, prokrastinaci i sociální stažení. Důležité ale bylo, kam jejich pozornost mířila.
Část nepříjemných pocitů se vztahovala dopředu: těžký pracovní týden, nejistota, termíny, schůzky nebo konflikt v práci. Druhá část se dívala dozadu. Na víkend, který skončil příliš rychle. Na věci, které se nestihly. Na očekávání, která se nenaplnila.
Volno se může změnit v další výkon
Tohle je možná nejvíc současná část problému. Odpočinek už dávno není jen „nic nedělat“. Má být kvalitní. Měli bychom se vyspat. Hýbat se. Potkat přátele. Být venku. Uklidit. Uvařit. Zažít něco hezkého. A v neděli večer mít pocit, že jsme regenerovali správně.
Jenže když víkend neodpovídá představě, může se právě nesplněné očekávání stát jedním ze spouštěčů Sunday Blues. Volno pak selže jako projekt.
Pondělí přichází dřív přes e-mail a kalendář
Studie zmiňuje také velmi konkrétní spouštěče. Pracovní e-mail. Nastavení budíku. Vzpomínka na pondělní meeting. Neuzavřený úkol z pátku.
Takové drobnosti dokážou psychologickou hranici mezi víkendem a pracovním týdnem posunout dopředu. Ještě sedíš doma na pohovce. Ale práce už je mentálně v místnosti.
Co může pomoct bez výroby dalšího rituálu
Autoři studie popisují různé strategie účastníků. Někomu pomáhalo plánovat víkend tak, aby v něm bylo i něco skutečně příjemného. Někomu omezit pracovní notifikace. Někomu snížit množství věcí, které musí v pondělí zvládnout.
Někomu krátká příprava na týden, protože snížila nejistotu. Neexistuje tedy jediný správný „Sunday reset“. A možná je to dobrá zpráva. Pokud tě stresuje i představa, že musíš mít perfektní nedělní rutinu se svíčkou, meal prepem, journalingem a čistým povlečením, nemusíš.
Neděle nemusí zachránit celý týden
Tohle je možná nejlepší pravidlo. Nedělní večer není poslední možnost napravit život před pondělím. Nemusíš dokončit všechno, co jsi nestihla. Nemusíš se ideálně zregenerovat. Nemusíš se ani cítit skvěle. Možná stačí trochu snížit tlak na obě strany.
Víkend nemusel být dokonalý. A pondělí ještě nezačalo.
Upozornění: Článek má informační charakter. „Sunday Blues“ není samostatná psychiatrická diagnóza. Pokud se úzkost, smutek nebo stres objevují dlouhodobě, výrazně zasahují do života nebo nejsou omezené na přechod do pracovního týdne, je vhodné řešit je s odborníkem.
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Zdroje: BMC Psychology / PubMed Central – The “Sunday Blues”: a qualitative exploration of manifestations, contributing factors, and coping strategies among employees [1], Journal of Occupational Health Psychology – Trajectories of psychological detachment over the weekend [2], Journal of Occupational Health Psychology – Finding peace of mind when there still is so much left undone [3].