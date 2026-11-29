Bílý kontinent a tři motory nad prázdnotou
Dne 28. listopadu 1929 se z antarktické základny Little America vydal na cestu letoun Ford Trimotor pojmenovaný Floyd Bennett. Na palubě byli velitel expedice Richard E. Byrd, pilot Bernt Balchen, navigátor Harold June a fotograf Ashley McKinley. Jejich cílem nebylo jen proletět nad neznámou krajinou, ale dosáhnout geografického jižního pólu a bezpečně se vrátit. Přes pól přeletěli 29. listopadu a stali se první posádkou, která tento výkon uskutečnila letadlem.
Dnes je jednoduché nakreslit trasu na mapu. Tehdy však posádka neměla satelitní navigaci ani přesnou představu o všech terénních překážkách na cestě. Letoun přeletěl oblast Rossova šelfového ledovce a musel překonat náročné horské partie. Případné selhání motorů mohlo znamenat nouzové přistání v prostředí, kde by vyhlídky na záchranu byly mimořádně malé.
Byrd chtěl udělat z letectví nástroj objevování
Richard Byrd byl zkušeným americkým letcem a polárním organizátorem. Ve dvacátých letech se podílel na významných dálkových letech a prosazoval myšlenku, že letadla mohou zásadně změnit způsob průzkumu polárních oblastí. Jeho tvrzené prvenství u severního pólu z roku 1926 je dodnes předmětem historických diskusí, což ale nijak nesnižuje dokumentovaný význam antarktického přeletu roku 1929.
Antarktida představovala pro letecké expedice zvláštní problém. Nízké teploty komplikovaly provoz motorů a přístrojů, počasí se mohlo rychle měnit a rozsáhlá jednobarevná krajina znesnadňovala orientaci. Přesto letoun mohl za několik hodin překonat vzdálenosti, které by pozemním expedicím zabraly týdny. Byrd v této možnosti viděl nový způsob geografického výzkumu.
Muži, bez nichž by velitel k pólu nedoletěl
Slavným jménem expedice byl Byrd, ale praktický úspěch závisel na práci celé čtyřčlenné posádky. Bernt Balchen musel vést velký letoun nad obtížným terénem, Harold June pomáhal s navigací a Ashley McKinley pořizoval dokumentaci. Zvláště navigace byla v blízkosti pólu náročná: tradiční představy o směru zde ztrácejí intuitivní smysl, neboť všechny poledníky se sbíhají v jednom bodě.
Pro určení polohy se využívaly astronomické a další dobové navigační postupy, výpočty a měření. Úspěch proto nespočíval v jednom odvážném stisknutí plynové páky, ale v souhře přípravy, schopnosti pracovat s nejistotou a neustálého vyhodnocování podmínek. Zápisky a materiály z letu, uchovávané mimo jiné na Ohio State University, umožňují sledovat tento výkon mnohem podrobněji než samotné triumfální fotografie.
Hory přinutily posádku rozhodovat pod tlakem
Nejdramatičtější část cesty představovalo překonávání Transantarktického pohoří. Letoun musel získat dostatečnou výšku pro bezpečný průlet. V obtížných podmínkách posádka řešila hmotnost stroje, výkon motorů a horské překážky. V historických záznamech se objevují také rozhodnutí odlehčit letoun, aby mohl výšku získávat účinněji.
To všechno se odehrávalo v prostředí, kde žádné letiště ani záchranná infrastruktura nečekaly. Rozsáhlý led mohl z výšky působit hladce a přehledně, ale skrýval trhliny a terénní nerovnosti. Posádka musela počítat s tím, že běžná technická potíž se zde může velmi rychle změnit v boj o život.
Co přesně znamenalo doletět k pólu
Přelet geografického jižního pólu se stal důkazem, že moderní letectví dokáže pronikat do oblastí, které byly ještě na začátku století dostupné jen mimořádně náročným pozemním výpravám. Samotný cíl už nebyl člověku neznámý: Roald Amundsen jej se svou výpravou dosáhl po zemi v roce 1911. Byrdova expedice však ukázala, že letadlo může v polárním výzkumu otevřít úplně jinou škálu možností.
Po přeletu musela posádka zvládnout neméně důležitou druhou část: cestu zpět. Úspěch byl potvrzen až bezpečným návratem na základnu. Celý let trval přibližně osmnáct a tři čtvrtě hodiny, během nichž posádka překonala obrovské vzdálenosti a jednu z nejizolovanějších oblastí planety.
Polární letectví už nikdy nebylo stejné
Z dnešního pohledu byl Ford Trimotor jednoduchý, pomalý a zranitelný stroj. V roce 1929 ale představoval technologii, která zásadně rozšířila možnosti výzkumu. Letecká pozorování, mapování a zásobování se během dalších desetiletí staly nepostradatelnými součástmi antarktických expedic. Dnes nad ledovým kontinentem pracují výzkumná letadla s přístroji, o nichž si Byrdova posádka nemohla nechat zdát.
Její příběh zároveň připomíná, že objevitelství není jen soutěží o dosažení místa na mapě. Záleží na schopnosti vymyslet, jak se tam dostat, jak přežít v nepřátelském prostředí a jak cestu proměnit v další poznání. Ve chvíli, kdy se v listopadu 1929 třímotorový stroj objevil nad jižním pólem, se z nemožně vzdáleného cíle stalo místo dosažitelné vzduchem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Ohio State University Libraries – The South Pole Flight [2], Smithsonian National Air and Space Museum – The Ford Motor Company Built Excellent Airplanes 100 Years Ago [3], The Henry Ford – 1928 Ford Tri-Motor, Floyd Bennett [4], img ai generated