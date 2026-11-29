Večer 20. srpna 1989 zavolal z přepychového sídla v Beverly Hills na tísňovou linku rozrušený mladík s tím, že našel své rodiče mrtvé, a policie zpočátku prověřovala i mafiánskou stopu. Ve skutečnosti manžele zastřelili jejich vlastní synové Lyle a Erik Menendezovi. O jejich podmínečném propuštění se rozhoduje i dnes a další slyšení je čeká v březnu 2027.
Z přepychového domu až k podezření policie
Otec obou bratrů José Menendez přišel do Spojených států z Kuby v šestnácti letech a vypracoval se až na generálního ředitele kalifornské firmy Live Entertainment. S manželkou Kitty vychovával v roce 1989 jednadvacetiletého Lylea a osmnáctiletého Erika. Navzdory bohatství se kolem synů kupily potíže. O rok dříve vykradli v sousedství několik domů, a otec proto rodinu přestěhoval do Beverly Hills. Erik navíc na střední škole se spolužákem napsal scénář o bohatém mladíkovi, který kvůli dědictví zabije vlastní rodiče.
Dne 18. srpna 1989 si bratři v San Diegu koupili dvě brokovnice, a to na ukradený doklad známého. O dva dny později večer vtrhli do místnosti, kde rodiče sledovali televizi, a opakovanými výstřely je zblízka usmrtili. Pak se zbavili zbraní i oblečení a zkusili si koupit lístky na Batmana jako alibi. Od toho ale ustoupili, protože by je prozradilo časové razítko na vstupence, a zajeli proto na festival v Santa Monice. Teprve po návratu přivolali policii, která místo činu označila za to nejbrutálnější, jaké kdy viděla. Pochybnosti však brzy vzbudilo jejich chování. Jako jediní dědicové čtrnáctimilionového jmění začali okamžitě rozhazovat peníze za drahé věci a najali si počítačového odborníka, aby vymazal otcovu nedávno upravenou závěť.
Nahrávka u terapeuta a první proces před kamerami
Rozhodující obrat přinesly nahrávky z ordinace terapeuta Jeroma Oziela. Bratři se mu k vraždě přiznali a vyhrožovali jemu i jeho rodině, psycholog proto sezení nahrával, protože kalifornské právo v případě hrozby násilím prolomení mlčenlivosti umožňuje. Na policii nakonec všechno vynesla terapeutova milenka a bratři skončili v březnu 1990 v poutech.
První soudní proces začal v roce 1993 a proměnil se v celostátní podívanou. Každý z bratrů měl vlastní porotu, stanice Court TV vysílala jednání živě a novináři se dokonce poprali o dvanáct vyhrazených míst v soudní síni. Bratři samotné zabití nepopírali. Obhajoba tvrdila, že jednali v sebeobraně ze strachu o život po letech fyzického, psychického i intimního zneužívání ze strany rodičů. Žádné týrání se ale u soudu neprokázalo a žalobci oponovali, že šlo o chladnokrevný čin kvůli dědictví. V roce 1994 se ani jedna z porot nedokázala shodnout na verdiktu a proces skončil jako zmatečný.
Verdikt bez kamer a setkání po dvaadvaceti letech
Druhý proces odstartoval v říjnu 1995 už před jedinou porotou a bez televizních kamer. Soudce zároveň omezil důkazy obhajoby k údajnému týrání a naopak připustil nahrávky od terapeuta. Dne 20. března 1996 porota uznala oba bratry vinnými z vraždy prvního stupně a ze spiknutí za účelem vraždy a každý dostal doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Právě tento případ výrazně přispěl k tomu, že americké soudy začaly kamery v soudních síních přísněji omezovat.
Po odsouzení strávili sourozenci dlouhá léta odděleně, protože jeden z vyšetřovatelů varoval, že by spolu mohli naplánovat útěk. Znovu se setkali až v dubnu 2018, téměř po dvaadvaceti letech, ve věznici Richarda J. Donovana v San Diegu.
Od zamítnutí k dalšímu slyšení
Případ se vrátil do středu pozornosti v září 2024 po premiéře seriálu na Netflixu. Za jejich propuštění se začaly veřejně stavět i celebrity v čele s Kim Kardashian, Erik i členové rodiny ale seriál zkritizovali jako nepravdivý. Tehdejší okresní prokurátor Los Angeles George Gascón pak navrhl zmírnění trestu.
Dne 13. května 2025 soudce vyhověl a snížil oběma mužům trest na padesát let až doživotí. Díky kalifornskému zákonu pro pachatele mladší šestadvaceti let se jim otevřela cesta k podmínečnému propuštění. Naděje rodiny ale trvala jen tři měsíce. V srpnu 2025 komise odmítla propustit Erika kvůli opakovaným prohřeškům ve vězení včetně pašování drog a o den později neuspěl ani Lyle, u kterého úřad upozornil na povahu činu a nedostatečnou sebekontrolu.
V září 2026 kalifornská komise bratrům posunula další slyšení z původně plánovaného srpna 2028 na březen 2027. O jejich žádosti o milost guvernér Gavin Newsom dosud veřejně nerozhodl a oba zůstávají ve věznici v San Diegu. Erikovi je dnes 56 let, Lyleovi 58.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (abcnews, law.stanford.edu, abc7, ebsco, novinky, cs.wikipedia, bbc).