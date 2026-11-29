Stačila jedna věta pod příspěvkem hokejového účtu PuckEmpire. Ověřený profil Brada Marchanda pod ním 28. listopadu 2026 podle zachycených snímků obrazovky napsal: „Kámo, tenhle kluk je známý jako nejhorší spoluhráč v lize, nikdo ho tam nechce.“ Za pár hodin komentář zmizel. Než se tak stalo, obletěl severoamerická média. Mířil na Matveje Mičkova, jednadvacetiletého ruského křídelníka Philadelphie Flyers a v tu chvíli nejproduktivnějšího hráče týmu. Marchand tak řekl naplno a pod svým jménem to, co se kolem Flyers několik týdnů šeptalo jen anonymně. Proto jeho výrok tolik zasáhl. Mičkov přitom do kabiny vnáší dvě věci najednou: góly a napětí. Philadelphia zatím neumí jedno oddělit od druhého.
Co přesně zaznělo a co z toho platí
Nejprve je potřeba oddělit tři vrstvy. První tvoří Marchandův komentář: ostrý, osobní, smazaný a dochovaný jen díky snímkům obrazovky, z nichž vycházel třeba web Daily Faceoff. Druhou vrstvou jsou zprávy insiderů, tedy novinářů se zdroji uvnitř ligy. Ti popisují konflikty v kabině, ale svá svědectví neopírají o jmenované hráče. Třetí vrstvou je to, co Flyers řekli a udělali oficiálně.
Rick Tocchet says that Matvei Michkov will play tonight and that the team has moved past the incident that had him miss yesterday’s game against the Canucks. #NHL https://t.co/5e2fLMDhyK— TSN (@TSN_Sports)
November 28, 2026
Označení za nejhoršího spoluhráče v lize tak není výsledek žádné ankety ani doložený názor hráčů. Je to verdikt jednoho veterána. Žádný hráč NHL ho pod svým jménem nepotvrdil a generální manažer Flyers Danny Brière ho odmítl jako neférový. Podle něj Marchand soudí z dálky, bez znalosti toho, co se v kabině skutečně děje.
Váhu tomu výroku přesto nelze upřít. Marchand nepatří k anonymním účtům, má za sebou přes tisíc zápasů v NHL a s kabinou Flyers ho pojí řada vazeb. S Travisem Sanheimem a Travisem Konecnym hrál za kanadskou reprezentaci, s brankářem Danem Vladařem a Noelem Acciarim v Bostonu. Jeho spoluhráč Garnet Hathaway navíc dříve působil ve Philadelphii. Že by od některého z nich informace přímo dostal, ale doložené není. Vazby nejsou důkaz.
Marchand reagoval na příspěvek o trenérovi Ricku Tocchetovi a chaosu kolem Flyers. Podle nás se do debaty vložil ve chvíli, kdy se vina začala přesouvat na trenéra. Že by mluvil po dohodě s Tocchetem nebo s klubem, ovšem nic nenaznačuje.
Washington, Martone a vyřazení ze sestavy
Spouštěčem byl večer ve Washingtonu. Ve středu 25. listopadu 2026 prohráli Flyers s Capitals 3:7 a čtyři góly dostali v posledních 2 minutách a 48 sekundách. Mičkov odehrál jen 12 minut a 19 sekund, nejméně v celé sezoně. Oficiální přehled zápasu na
NHL.com popisuje kolaps na ledě. Co se dělo mimo něj, z něj nevyčtete.
O tom informoval až Frank Seravalli. Podle
Sportsnetu se Mičkov po utkání znovu dostal do konfliktu se spoluhráčem, kterého Seravalli nejmenoval. Jméno přidal později Elliott Friedman: podle něj šlo o Portera Martoneho. Spor měl začít během přesilovky a pokračovat na střídačce. Hráče podle Friedmana rozladilo hlavně to, že se Mičkov pustil právě do Martoneho, který ho dříve v týmové debatě hájil. Ani jeden z popisů Flyers oficiálně nepotvrdili.
Klub to vyřešil jinak než slovy. V pátek 27. listopadu Mičkov proti Vancouveru nenastoupil, oficiálně kvůli „interní týmové záležitosti“. Prohlášení podepsal i guvernér klubu Dan Hilferty. Brière později vysvětlil, že tím chtěla organizace ukázat jednotu od vedení až po trenérský štáb.
Flyers vyhráli 5:2 i bez svého nejlepšího střelce. Do sestavy se tehdy vrátil i český obránce David Jiříček, do samotné kauzy ale zapojen nebyl. Z hlediště přitom znělo nejdřív „Chceme Mičkova“ a později „Vyhoďte Tocchета“. Na jednu výhru až příliš mnoho nervozity.
Listopad plný třenic
Washington nebyl první incident, jen ten, po kterém přišel trest. Už 9. listopadu ve Vancouveru zachytily televizní kamery ostrou výměnu mezi Mičkovem a obráncem Nickem Seelerem na střídačce. Hráči i klub ji pak shodně zlehčovali jako emoce. Deník Philadelphia Inquirer připomněl ještě dvě dřívější situace s Konecnym. Při jedné z nich Konecny v New Yorku praštil holí po Mičkovově nepovedeném střídání.
Den po Vancouveru přidal Kevin Weekes z ESPN zprávu, že by Mičkov podle několika ligových zdrojů kvůli slabému startu týmu a vnitřním zmatkům nejspíš chtěl začít znovu jinde. Brière ji rázně odmítl. Mluvil prý s hráčem i s jeho agentem Paulem Theofanousem a oba popřeli, že by zpráva vzešla od nich. Tocchet to shrnul stručně: „Není to pravda.“
Podle Brièrea mezitím celý tým po zápase v Edmontonu dostal jasně vymezená pravidla chování. Všichni začínali s čistým štítem. Zároveň ale všichni věděli, co přijde při dalším prohřešku. Washington byl dalším prohřeškem. Vyřazení ze sestavy tak nepřišlo jako výbuch, ale jako splněná výstraha.
Nejlepší střelec, nebo největší problém?
Tady se kauza láme. Kdyby šlo o hráče ze čtvrté lajny, Flyers by ji vyřešili potichu. Mičkov ale podle
oficiálních statistik NHL vedl tým v gólech i bodech:
Ukazatel Hodnota Zápasy 27 Góly 11 (1. v týmu) Asistence 9 Body 20 (1. v týmu) Góly v posledních 11 zápasech 1
Poslední řádek je klíčový. Mičkov přestal skórovat zrovna ve chvíli, kdy se množily zprávy o jeho sporech se spoluhráči. Tocchet mu ve Washingtonu dal nejméně prostoru v sezoně a další den přišlo vyřazení ze sestavy. Podle nás tu výkon a vztahy v kabině nelze oddělit. Dokud Mičkov sázel góly, tým jeho povahu snášel. Když produktivita opadla, zůstalo jen tření.
Liga zná oba způsoby, jak takové situace řešit. St. Louis v roce 2018 veřejně zlehčilo bitku Roberta Bortuzza se Zachem Sanfordem na tréninku jako frustraci ze špatného období. New York Rangers v roce 2021 naopak po incidentu Tonyho DeAngela s brankářem Alexandarem Georgievem poslali obránce na listinu nechráněných hráčů. Generální manažer tehdy vysvětlil, že klub musel dodržet dřívější varování, podle něhož už nesměl přijít žádný další problém.
Flyers stojí zatím uprostřed. Hráče potrestali jedním vynechaným zápasem, veřejně se ho zastali a tým upozornili na pravidla. Rozdíl oproti DeAngelovi je zřejmý: Mičkovovi je jednadvacet, Philadelphia ho v roce 2023 draftovala jako sedmičku a stavěla na něm budoucnost.
Návrat, který nepřišel
V sobotu 28. listopadu dopoledne Tocchet oznámil, že Mičkov proti Islanders nastoupí a tým jde dál. Večer už to neplatilo. Útočník onemocněl a ze sestavy vypadl na poslední chvíli. Flyers prohráli 1:2 a téma, které měl uzavřít jeden odehraný zápas, zůstalo otevřené o další den. Ten den navíc vyšel Marchandův komentář.
Brière podle
NHL.com trvá na tom, že Mičkov patří k budoucnosti klubu. Jako argument uvedl, že hráč po vyřazení zůstal na stadionu, sledoval utkání a po něm si v kabině plácl se spoluhráči. Kdo chce odejít, podle Brièrea se tak nechová. Formálně by ho klub vyměnit mohl, veřejně o tom ale nikdo nemluví.
Skutečný test přijde v létě. Od 1. července má být Mičkov omezeně volným hráčem a Flyers s ním budou vyjednávat novou smlouvu. Každý další incident na střídačce tak sníží nejen jeho pověst, ale i jeho cenu.
Marchandova věta z Instagramu zmizela během několika hodin. Ve Philadelphii ale zůstala otázka, kterou jen hlasitě vyslovil: zda nejlepší střelec týmu může být zároveň hráčem, kterého kabina nesnese. Odpověď nedá žádné prohlášení, ale až Mičkovovy příští zápasy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek