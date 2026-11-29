Vánoce vyjdou Čechy v průměru na 12 700 Kč, půjčky na dárky většina odmítá
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Vánoce vyjdou Čechy v průměru na 12 700 Kč, půjčky na dárky většina odmítáZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 29.11.2026 17:26
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