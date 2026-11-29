O postup mezi čtyři nejlepší dvojice bojovalo během osmého soutěžního večera pět tanečních párů. Každý musel zvládnout dvě samostatné choreografie, přičemž do celkového hodnocení se započítávaly také známky z předchozího benefičního večera, během kterého se nevyřazovalo. O výsledném pořadí opět rozhodovala kombinace hodnocení odborné poroty a diváckého hlasování.
Sobotní přenos přinesl také změnu ve složení poroty. Richarda Genzera kvůli pracovním povinnostem zastoupil herec a tanečník Jan Révai, který se do porotcovského křesla vrátil po deseti letech. Během večera udělil všem soutěžním dvojicím za obě vystoupení nejvyšší možnou známku.
Jandová se rozloučila písní svého otce
Marta Jandová s Martinem Prágrem získali za waltz na skladbu Tennessee Waltz 36 bodů. Ještě úspěšnější byli ve druhé části večera, kdy předvedli současný tanec na píseň Slzy tvý mámy skupiny Olympic. Porotci jejich choreografii ocenili 38 body. Ani jeden ze dvou zbývajících párů, které se v celkovém hodnocení poroty umístily za nimi, přitom nezískal dostatek bodů, aby je předstihl.
Zpěvačka přijala vyřazení s vděčností za zkušenosti, které během několikatýdenní účasti v soutěži získala. Poděkovala porotcům za jejich kritiku a tanečnímu partnerovi za přátelství. „Martine, děkuji ti. Děkuji za všechno. Za to, že ses stal mým kamarádem. Já nejsem smutná. Já jsem dojatá,“ uvedla podle České televize při loučení.
Vysoké hodnocení poroty postup nezaručuje
Nejúspěšnější dvojicí sobotního večera se stali Vojtěch Dyk a Catharina Málek, kteří za tango obdrželi 39 bodů a za současný tanec maximálních 40. V celkovém součtu včetně předchozího kola však zůstali se 111 body druzí za Tomasem Seanem Pšeničkou a Natálií Otáhalovou, kteří získali 113 bodů. Jandová s Prágrem skončili třetí se 108 body.
Samotné známky porotců však představují pouze polovinu výsledného hodnocení. Na základě získaných známek se sestavuje pořadí soutěžících, stejným způsobem se následně vyhodnocují divácké hlasy. Při rovnosti výsledných bodů rozhoduje větší podpora televizního publika. Ani umístění mezi nejlépe hodnocenými tanečníky proto automaticky nezaručuje účast v dalším kole.
O finále budou bojovat čtyři dvojice
Vedle Dyka a Pšeničky se v semifinále představí také herečky Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem. Semifinálový přenos odvysílá Česká televize v sobotu 5. prosince od 20.10 na ČT1. Své favority mohou diváci podpořit prostřednictvím SMS, mobilní aplikace nebo internetového hlasování již během týdne.
Zdroje: Česká televize