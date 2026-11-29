V říši Stříbrného lva, FOTO: Bengala Film / distr. TV Nova V říši Stříbrného lva, FOTO: Bengala Film / distr. TV Nova V říši Stříbrného lva, FOTO: Bengala Film / distr. TV Nova V říši Stříbrného lva, FOTO: Bengala Film / distr. TV Nova
Dobrodružný film V říši Stříbrného lva (1965) natočila trojice, kterou si čeští diváci zamilovali ve vinnetouovkách: Lex Barker (Old Shatterhand), Marie Versini (Nšo-či) a Ralf Wolter (Sam Hawkens). Tentokrát se ale nevydali na Divoký západ, nýbrž do Orientu, kde Barker hraje Karu ben Nemsího, Wolter jeho upovídaného sluhu Hadžiho Halefa Omara a Versini půvabnou Ingdžu. Snímek natočený souběžně s filmem Divokým Kurdistánem si odbyl světovou premiéru na Silvestra v jediném brémském kině a přítomní diváci o tom vůbec neměli tušení. Dva filmy z jednoho natáčení
V příběhu se Kara ben Nemsí se svými přáteli Halefem, Achmedem a Ingdžou vydává varovat strážce starých chaldejských pokladů v horských jeskyních před útokem obávaného lupiče Abu Seifa. Do cesty se jim ale znovu postaví starý nepřítel Machredž z Mossulu, který přežil předchozí střet, nechá Ingdžu unést a křivě obviní Karu u samotného padišáha.
Režisér Franz Josef Gottlieb točil snímek ve španělské Almeríi od března do července 1965 souběžně s dobrodružstvím Divokým Kurdistánem. Produkce totiž z jednoho natáčení poskládala hned dva samostatné filmy, které na sebe dějově navazují. Barker se to prý dozvěděl až dodatečně a chtěl doplatit honorář.
Silvestrovská premiéra bez vědomí diváků
Zvláštní okolnosti provázely i samotný start filmu v kinech. Producent Brauner totiž podepsal s filmovou půjčovnou Nora smlouvu, která nařizovala uvést novinku ještě do konce roku 1965. Aby závazek splnili v termínu, pustili film na Silvestra v jediném kině City v Brémách. Návštěvníci v sále si tak užili sváteční promítání a vůbec netušili, že jsou na světové premiéře, protože ostatní kina se snímku dočkala až v únoru 1966.
Tvůrci přitom dlouho váhali i nad tím, jak druhé orientální dobrodružství vůbec pojmenovat. V únoru 1965 ho ohlašovali pod názvem V roklinách Škipetarů, o měsíc později se v plánech objevil jako Machredžův konec a teprve necelé dva týdny nato dostal jméno, pod kterým ho známe dodnes. K českým divákům měl tento titul zjevně blízko a v kinech vydržel nečekaně dlouho, jak mimoděk připomíná známá televizní klasika. V osmé epizodě seriálu Okres na severu z roku 1981 nazvané Nabídka totiž prochází Josef Pláteník v podání Jaroslava Moučky s dcerou kolem ručně malovaného poutače právě na V říši Stříbrného lva. Film tak u nás visel na poutačích ještě šestnáct let po premiéře.
S knihou Karla Maye pojí film skoro jen název
Ačkoli úvodní titulky odkazují na literární předlohu Karla Maye, s původním románem V říši stříbrného lva má snímek společný skoro jen název, protože jde především o přímé pokračování filmu Divokým Kurdistánem. Samotnou knihu psal May po cestě do Orientu, která ho zbavila původních iluzí, a na vyznění příběhu se to podepsalo. V druhé polovině románu tak Kara ben Nemsí místo klasických bitek hlavně filozofuje o společenských a náboženských otázkách a nakonec zahodí své válečnické já. K českým čtenářům se tento cyklus dostal už v letech 1905 až 1906 a později vyšel také s ilustracemi Zdeňka Buriana.
Kůň mění barvu přímo před střelci
Pozorní diváci u obrazovky snadno zachytí hned několik přešlapů, které štábu unikly. Když Kara ben Nemsí u padišáha podstupuje zkoušku vůle Alláha a ujíždí na koni před deseti střelci, barva jeho zvířete se mezi záběry neustále střídá ze světle hnědé na bílou a zase zpět. Stejně neposlušná byla i pokrývka hlavy v závěrečném souboji na lanovce nad horskou strží, kde Machredž hned v úvodu přijde o svou červenou tureckou čapku, v detailech pak bojuje prostovlasý, ale v záběrech z dálky ji má na hlavě nasazenou až do konce. Největší úsměv však vyvolá pád lorda Lindsaye a Archibalda ze svahu přímo do rukou banditů, kdy lordovi na zemi spadne cylindr a odhalí černovlasého kaskadéra, aby v následujícím detailu zase klidně pokračoval šedovlasý představitel lorda Dieter Borsche.
Hlavní trojice z filmu už bohužel není mezi námi: Lex Barker zemřel v roce 1973 v New Yorku, Marie Versini v roce 2021 a Ralf Wolter v roce 2022 v 95 letech.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, karlmay).