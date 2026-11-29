60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima 60 sekund, FOTO: Touchstone Pictures / distr. FTV Prima
Akční krimi 60 sekund z roku 2000 stojí na zběsilé krádeži padesáti luxusních aut, na place se ale za volantem nejvíc oháněli samotní herci. Nicolas Cage většinu kaskadérských jízd odřídil sám a za volantem se mu zalíbilo natolik, že ho z auta podle producenta museli tahat jeřábem. Hlavní padouch celého příběhu přitom v té době neměl ani řidičský průkaz. Nicolas Cage za volantem našel nový koníček
Bývalý elitní zloděj aut Randall „Memphis“ Raines (
) se musí vrátit k řemeslu, aby zachránil život mladšímu bratrovi Kipovi ( Nicolas Cage ). Gangster Raymond Calitri (Christopher Eccleston) totiž požaduje, aby se starou partou v čele se Sarou zvanou Sway (Angelina Jolie) ukradl během tří dnů padesát luxusních vozů. Giovanni Ribisi
Snímek je remakem stejnojmenného filmu z roku 1974, který napsal, natočil a hlavní roli si v něm zahrál H. B. Halicki, a jeho vdova Denice Shakarian Halicki u nové verze působila jako výkonná producentka. Už v původním filmu zářil Mustang jménem Eleanor, tehdy šlo o ročník 1973.
Producent Jerry Bruckheimer o obsazení hlavní role neváhal a prohlásil, že kdyby Cage nabídku odmítl, film by bez něj vůbec nenatočil. Cage kvůli tomu dal přednost 60 sekundám před snímkem Dokonalá bouře a odnesl si přes dvacet milionů dolarů. Před natáčením prošel třemi řidičskými a kaskadérskými školami a většinu náročných jízd odřídil sám. Závodění si oblíbil natolik, že u něj zůstal i po skončení prací.
„Museli jste Nicolase Cage vytáhnout z toho auta jeřábem,“ vzpomínal s nadsázkou Bruckheimer na poslední scénu.
Zlodějská zápletka se Cageovi o rok později připomněla i v osobním životě. Neznámí pachatelé mu ukradli jeho vlastní kabriolet Porsche a policie ho našla až po několika týdnech na dně jezera.
Christopher Eccleston neměl řidičák
během natáčení vůbec neměl řidičský průkaz a zkoušky si udělal až několik let po premiéře. Na samotnou roli padoucha Calitriho nevzpomíná v dobrém a označil snímek za Christopher Eccleston „hrozný film, ve kterém podávám hrozný výkon“. Než se proslavil seriálem Pán času, lidé na něj na ulici pokřikovali: „Hrál jsi v 60 sekundách, kámo! Byl jsi na ho*no!“ Eccleston k tomu dodal: „Musím se tomu jen smát, protože jsem na ho*no opravdu byl!“
v roli tichého Sphinxe se naopak při natáčení do plynu opřel víc, než měl. Při krádeži pick-upu Hummer nebylo ve scénáři, že policejní vůz spadne z rampy. Jones však kaskadéra trochu vytlačil a neměl dost místa na projetí, tak jednoduše přidal plyn a auto z rampy shodil. Ve výtahu pak kolegovi utrousil: Vinnie Jones „To tě naučí!“ S autem se nepotkal v dobrém ani Delroy Lindo v roli detektiva Rolanda Castlebecka, který při natáčení omylem úplně rozbil své filmové BMW.
Tvůrci roli Sway psali přímo pro Angelinu Jolie, která nabídku přijala díky své zálibě v autech a v té době jezdila pick-upem Ford. Ačkoliv má její postava působit o několik let starší než Kipova parta, Jolie byla ve skutečnosti mladší než Ribisi i jeho kolegové William Lee Scott a James Duval. Svižný nástup zažil také Will Patton v roli Atleyho Jacksona, kterého obsadili dva dny před příjezdem na plac. Když se režiséra Dominica Seny zeptal, kdy si stihne udělat přípravu, dostal stručnou odpověď:
„Na place, před kamerou.“ Falešné Eleanor vyhrály soud
Hlavní automobilovou hvězdou je šedý Ford Mustang přezdívaný Eleanor, žádný z vozů pro akční scény ale nebyl pravým modelem Shelby GT500. Filmaři si nechali upravit běžné fastbacky z roku 1967. Jediné pravé Shelby GT500 se mihlo až v závěru jako vrak, na kterém štáb kvůli majiteli vyměnil odšroubovatelné díly za šrot. Po premiéře zájem o repliky vzrostl, takže Halickiho vdova si vzhled auta zaregistrovala a v roce 2008 vyhrála soud o autorská práva s Carrollem Shelbym. Jedna z filmových Eleanor pro herce se v roce 2013 vydražila za milion dolarů.
Kvůli závěrečné honičce v Eleanor museli filmaři na celý den uzavřít most Vincenta Thomase v přístavu v Los Angeles, což se v jeho historii stalo jedinkrát. Scéna, kdy Vinnie Jones vytáhne nůž na psa po spolknutí klíčků od aut, zase připomíná jeho roli z téhož roku ve filmu Podfu(c)k, kde pes pro změnu spolkl diamant.
Columbo, Magnum i Kutil Tim
Tvůrci do filmu propašovali i narážky, které ocení hlavně ti, kdo vyrůstali u televize. Když Otto (Robert Duvall) spustí přes vysílačky autařský kvíz, padne otázka na vůz poručíka Columba a Kip odpoví Peugeot kabriolet, přesně šlo o Peugeot 403 Cabriolet, a zazní i správná značka Magnumova Ferrari ROBIN1.
V Ottově dílně zase stojí červená skříň na nářadí s nálepkou smyšlené firmy Binford, stejná jako v garáži Kutila Tima ze stejnojmenného seriálu. A pamětníky možná pobaví i to, že se tu sešla tak trochu rodina z Kmotra. Duvall v něm kdysi hrál s Jamesem Caanem, otcem zdejšího Scotta Caana, a Kmotra natočil Cageův strýc Francis Ford Coppola.
Obrácená česká vlajka v showroomu Ferrari
Pozorní diváci si ve filmu všimli i několika přešlapů, z nichž dva pobaví hlavně české publikum. Když se Memphis v obleku prochází po showroomu Ferrari, visí v pozadí česká vlajka pověšená opačně, než má ve svislé poloze být. V českém dabingu zase detektiv Castlebeck mluví o jediném Shelby ze šestasedmdesátého roku, ačkoliv filmová Eleanor je ročník 1967.
Úsměvná chyba se vloudila i do závěrečné honičky, kdy motor Eleanor po nárazu zhasne. Memphis ho totiž zkouší nastartovat klíčkem, přestože auto předtím ukradl bez něj, a motor navíc naskočí dřív, než klíčkem otočí.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).