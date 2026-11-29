V listopadu 1971 si nenápadný muž na letišti v Portlandu koupil v hotovosti jednosměrnou letenku na jméno Dan Cooper a ještě před startem si objednal bourbon se sodou. Krátce po vzletu oznámil letušce, že má v kufříku bombu, a v Seattlu si vynutil dvě stě tisíc dolarů a čtyři padáky. Když letadlo zamířilo k Mexiku, vyskočil ve výšce kolem tří tisíc metrů do tmy, deště a mrazu a zmizel. Z výkupného se o devět let později našel jen shnilý balík bankovek u řeky a ani po 55 letech nikdo neví, kdo únosce byl a jestli seskok přežil.
Vzkaz letušce krátce po startu
Psalo se odpoledne 24. listopadu 1971 a na palubě Boeingu 727 společnosti Northwest Orient Airlines seděl tichý cestující, který vypadal na pětačtyřicet let. Měl na sobě oblek, bílou košili, černou kravatu, plášť do deště a sluneční brýle. Na lince číslo 305 z oregonského Portlandu do Seattlu nepůsobil ničím nápadně, dokud stroj nevystoupal do vzduchu.
Krátce po třetí hodině odpoledne podal letušce lísteček. Stálo v něm, že má v kufříku bombu, a žádal ji, aby si přisedla. Překvapená žena poslechla. Cooper před ní pootevřel levný kufřík, ve kterém zahlédla změť drátů a červené tyčinky. Pak jí nadiktoval své požadavky pro kapitána. Chtěl dvě stě tisíc dolarů ve dvacetidolarovkách, čtyři padáky a žádné hlouposti.
Po přistání v Seattlu úřady na požadavky přistoupily. Cooper vyměnil 36 cestujících za peníze a padáky, několik členů posádky si ale nechal na palubě. Po novém startu nařídil pilotům letět nízko směrem na Mexico City a zbytek posádky poslal do kokpitu.
Seskok do mrazivé tmy
Co se dělo v zadní části kabiny, už nikdo neviděl. Krátce po osmé večer nad jihozápadem státu Washington zaznamenal tlakoměr letadla Cooperův seskok. Únosce se spustil zadní částí trupu do noci. Piloti se strojem bezpečně přistáli, ale muž i peníze byli pryč.
Venku byla tma, déšť a mráz. Stroj letěl ve výšce kolem tří tisíc metrů nad lesy a Cooper měl na sobě jen tenký oblek, plášť, brýle a nevhodné boty. Z letadla si vzal dva padáky a jeden z nich byl cvičný, se zašitou rezervou, což zkušený parašutista neudělá. Hlavní padák navíc nešlo řídit. Před samotným skokem si ještě sundal černou kravatu od J. C. Penney, ze které FBI později získala vzorek DNA.
Úřady předpokládaly, že seskok v takových podmínkách nepřežil. FBI rozjela rozsáhlé pátrání ještě za letu, po Cooperovi však nenašla jedinou stopu.
Pět let pátrání pod krycím názvem NORJAK
Vyšetřování dostalo u FBI krycí jméno NORJAK. Agenti během prvních pěti let prohledali letadlo, vyslechli stovky lidí a prověřili přes osm set podezřelých, než seznam zúžili na zhruba dvě desítky jmen.
Zkratka D. B., pod kterou případ zná celý svět, přitom zřejmě vznikla omylem. Muž na letišti v Portlandu použil jméno Dan Cooper. Podle FBI iniciály D. B. pravděpodobně vytvořili novináři poté, co agenti vyslechli člověka se stejnými iniciálami, jenž s únosem neměl nic společného.
Jedním z nejčastěji zmiňovaných podezřelých se stal Richard Floyd McCoy. O necelých pět měsíců později provedl téměř stejný únos se seskokem padákem, FBI ho ale zatkla a odsouzen byl ke 45 letům vězení. V roce 1974 z vězení utekl a zemřel při přestřelce s agenty FBI. Z případu Coopera ho FBI vyloučila, protože neodpovídal popisu dvou letušek.
Shnilé bankovky v písku u řeky Columbia
Devět let neměli vyšetřovatelé v ruce nic, co z letadla zmizelo spolu s Cooperem. V roce 1980 ale osmiletý chlapec vyhrabal v písku na severním břehu řeky Columbia, asi osm kilometrů od města Vancouver ve státě Washington, shnilý balík dvacetidolarových bankovek. Sériová čísla odpovídala výkupnému z roku 1971. Celkem šlo o zhruba pět tisíc osm set dolarů.
Nález posílil teorii, že Cooper v mrazivé noci zahynul. Žádné další části výkupného ani ostatky se ale nenašly. Vyšetřování běželo dál desítky let, aniž by přineslo rozuzlení. 12. července 2016 pak FBI oznámila, že přesouvá zdroje k jiným prioritám.
Nová stopa kolem starého podezřelého
Nadšenci ale pátrat nepřestali a koncem roku 2024 zveřejnil amatérský badatel Dan Gryder video o upraveném padákovém postroji, který McCoyovy děti našly ukrytý na rodinném pozemku. Rodina uvádí, že si ho FBI odvezla už v roce 2023, a v lednu 2026 ho s Gryderem představili na leteckém semináři v Orlandu.
FBI ale veřejně nepotvrdila ani nevyvrátila, zda případ znovu vyšetřuje, a od července 2016 na něm aktivně nepracuje. Muž, který si před startem objednal bourbon a pak zmizel v deštivé noci, tak zůstává bez jména.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (history, fbi.gov, cowboystatedaily, ktvu).