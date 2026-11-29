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Babiš se pasoval na spasitele Česka. Maká od rána do večera a ODS nařkl z legalizace kratomu
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Premiér Andrej Babiš, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 9 min
Článek byl publikován 29.11.2026 17:27
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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