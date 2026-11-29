Rabštejn nad Střelou hledejte v hlubokém údolí řeky Střely, přibližně 7 kilometrů od Manětína a asi 30 kilometrů severně od Plzně. Okolí tvoří hluboké lesy a skály, které nad domy vypadají mírně nebezpečně, a právě to údolí je hlavní důvod, proč o tomhle místě většina Čechů nikdy neslyšela. Kolem nevede žádná hlavní silnice, na kterou by člověk mohl náhodou odbočit.
Z Plzně se jede přes Třemošnou a Horní Břízu, kopce si svou daň vyberou
Autem se k Rabštejnu dostanete z Plzně směrem na Třemošnou, dál přes Horní Břízu a Manětín. Posledních pár kilometrů se kroutí mezi kopci a nakonec klesá dolů k řece, takže cesta sama patří k zážitku stejně jako cíl.
Druhá možnost je přijít po vlastních. Okolí je hustě protkané dobře značenými turistickými stezkami a Rabštejn se dá zařadit do většího pěšího okruhu, což je u tak malého místa spíš výhoda. Oblibu si tu našli i cyklisté, jen s tím, že terén je kopcovitý a nohy to poznají.
Městská práva ze 14. století a dnes ulice, které spočítáte na prstech
Městská práva získal Rabštejn už ve 14. století a nebylo to gesto naprázdno. Šlo o důležitý bod na obchodní stezce, stál tu hrad a později i šlechtická sídla. Z té doby zbyly památky, ale lidé odešli: dnes tu trvale žije jen několik desítek obyvatel.
Ulic je tolik, že je spočítáte na prstech jedné ruky, a centrem projdete za pár minut. Titul nejmenšího historického města v Evropě drží Rabštejn díky téhle kombinaci, tedy plnému městskému statusu a počtu obyvatel, jaký jinde odpovídá menší vesnici. Jméno je tedy silnější než skutečnost, kterou na místě uvidíte.
Zbytky hradeb, vyhlídky nad řekou a bývalý klášter pár kroků od sebe
Nad údolím se tyčí zřícenina hradu Rabštejn, která je dominantou celého okolí. K vidění jsou zbytky hradeb a zdí a z vyhlídek nad řekou se otevírá výhled do krajiny, který je z celé návštěvy nejsilnějším momentem.
Kousek odtud stojí barokní zámek, několik historických domů a bývalý klášter, přes říčku Střelu vede kamenný most. Všechno máte na pár set metrů od sebe, takže se tu nechodí od památky k památce, ale prochází se jimi jedním tahem.
Na celý den to nevystačí, počítejte s krátkou zastávkou
Kdo si od Rabštejna slibuje celodenní program, přepočítá se. Okruh po městečku i zřícenině je krátký a další atrakce v údolí nečekají, což je u místa s takovým titulem trochu střízlivé zjištění.
Smysl má proto zařadit ho do delšího výletu, ať už pěšího, nebo na kole. Komu stačí ticho, procházka přírodou a nahlédnutí do historie, ten odjíždí spokojený. Od Manětína je to k Rabštejnu 7 kilometrů, takže se dá připojit k trase bez velké zajížďky.