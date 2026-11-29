Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 24. kole extraligy Třinec 3:0 a po sérii čtyř porážek vyhráli podruhé za sebou. O tříbodový zisk proti lídrovi soutěže se výborným výkonem zasloužil brankář Vojtěch Mokry, který neinkasoval ani v předešlém zápase. Třinec v Boleslavi prohrál popáté v řadě.
Třinec padl v Mladé Boleslavi. Bruslaři porazili Oceláře doma popáté v řadě
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