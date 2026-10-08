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Jan Urban: Mlčení jako součást paměti a proč by Adam a Eva nepřežili v Postoloprtech

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Češi i Slováci adorují masové vrahy Edvarda Beneše a Ludvíka Svobodu, stejně jako stovky jejich spolupracovníků a podřízených, a mlčí o desítkách tisíc jejich poválečných obětí. Tisíce bestiálně ubitých civilistů, postřílené děti, další desítky tisíc po válce unesených do Sovětského svazu na otrocké práce. Vláda, která se vědomě oddala barbarství, které za nadšené podpory
profimedia-0071602916

profimedia-0071602916

Zdroj: Postoloprty, odhalení pomníku zavražděných Němců v roce 1945. Foto: Martin Adamec / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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