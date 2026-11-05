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Investor Brůna: Moje první investice? Kuponová privatizace. Z nadšení zbyly i drahé lekce

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Kuponová privatizace mě jako čtrnáctiletého kluka přivedla k investování. Naše rodina na ní příliš nezbohatla, ale ani jsme neodešli s prázdnou. Získal jsem díky ní první zkušenosti a hlavně chuť pochopit, jak fungují peníze, firmy a majetek. Když mi bylo čtrnáct let, začala kuponová privatizace. Hltal jsem všechno, co se kolem ní dělo. Televizní
profimedia-0711967427

profimedia-0711967427

Zdroj: „Otcové“ českého „kapitalismu“ Václav Klaus, Peter Kovarčík a Viktor Kožený. Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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