Jak vypadala manželka Oldřicha Kaisera Dáša Vokatá jako mladá. Byla nádherná, podívejte

Jak vypadala manželka Oldřicha Kaisera Dáša Vokatá jako mladá. Byla nádherná, podívejtePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.Zdroj: Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.
Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 16:09
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:03
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Dáša Vokatá nebyla jen partnerkou slavných mužů. Patří k osobnostem českého undergroundu
Dáša Vokatá má vlastní životní příběh, který by vydal na samostatný film. Narodila se v roce 1954 a v 70. letech se dostala do prostředí československého undergroundu. Žila mimo jiné v komunitě v Rychnově u Děčína, jednom z tehdejších center neoficiální kultury.
V roce 1977 podepsala Chartu 77. Režim následně perzekvoval ji i její rodinu a na začátku 80. let odešla do Rakouska. Ve Vídni se pohybovala mezi československými exulanty a pokračovala také v hudební tvorbě.
Po roce 1989 trávila část času v Česku a dlouhá léta byla partnerkou básníka Ivana Martina Jirouse, známého jako Magor. Společně vystupovali s pásmem písní a básní a v Prostředním Vydří vznikla také tradice festivalu Magorovo Vydří.
Teprve po Jirousově smrti vytvořila hudební dvojici Oldáš s Oldřichem Kaiserem, který se později stal i jejím životním partnerem. Označovat Dášu Vokatou pouze jako „manželku Oldřicha Kaisera“ tak zachycuje jen malou část jejího životního příběhu.
Zdroje:
- Paměť národa – Dáša Vokatá
- https://www.pametnaroda.cz/cs/vokata-dasa-20150923-0
- Paměť národa – Dáša Vokatá, profil pamětnice
- https://www.pametnaroda.cz/cs/vokata-dasa-1954
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