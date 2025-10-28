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Jak vypadala manželka Oldřicha Kaisera Dáša Vokatá jako mladá. Byla nádherná, podívejte

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Když se řekne Oldřich Kaiser, většina lidí si vybaví herce s neuvěřitelným smyslem pro humor, energií a jistou dávkou životního nadhledu, který prošel mnoha vztahy i pády.
Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.

Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.

Zdroj: Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 16:09

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:03

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Dáša Vokatá nebyla jen partnerkou slavných mužů. Patří k osobnostem českého undergroundu

Dáša Vokatá má vlastní životní příběh, který by vydal na samostatný film. Narodila se v roce 1954 a v 70. letech se dostala do prostředí československého undergroundu. Žila mimo jiné v komunitě v Rychnově u Děčína, jednom z tehdejších center neoficiální kultury.

V roce 1977 podepsala Chartu 77. Režim následně perzekvoval ji i její rodinu a na začátku 80. let odešla do Rakouska. Ve Vídni se pohybovala mezi československými exulanty a pokračovala také v hudební tvorbě.

Po roce 1989 trávila část času v Česku a dlouhá léta byla partnerkou básníka Ivana Martina Jirouse, známého jako Magor. Společně vystupovali s pásmem písní a básní a v Prostředním Vydří vznikla také tradice festivalu Magorovo Vydří.

Teprve po Jirousově smrti vytvořila hudební dvojici Oldáš s Oldřichem Kaiserem, který se později stal i jejím životním partnerem. Označovat Dášu Vokatou pouze jako „manželku Oldřicha Kaisera“ tak zachycuje jen malou část jejího životního příběhu.


Zdroje:

  1. Paměť národa – Dáša Vokatá
  2. https://www.pametnaroda.cz/cs/vokata-dasa-20150923-0
  3. Paměť národa – Dáša Vokatá, profil pamětnice
  4. https://www.pametnaroda.cz/cs/vokata-dasa-1954


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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIP show

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