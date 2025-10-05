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Toto jsou 4 dcery Karla Gotta. Která vám přijde nejkrásnější?

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Karel Gott na světě zanechal velkou stopu. Především tedy desítky nesmrtelných hitů, skvělá vystoupení a spoustu energie. Kromě toho po něm zůstaly také čtyři dcery. Ty vyrůstaly v různých etapách jeho života. Z dřívějších vztahů vzešla nejstarší dcera Dominika a mladší Lucie. Později, v manželství s Ivanou Gottovou se narodily Charlotte Ella a Nelly Sofie. Jaké jsou jejich životní cesty, co dělají a jak blízko měly ke svému otci?
Toto jsou 4 dcery Karla Gotta. Která vám přijde nejkrásnější?

Toto jsou 4 dcery Karla Gotta. Která vám přijde nejkrásnější?

Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 15:20

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:55

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Karel Gott drží rekord, který už možná nikdo nepřekoná

Rodinné fotografie Karla Gotta připomínají jeho soukromý život, v české populární hudbě ale zanechal také mimořádně obtížně překonatelný rekord.

V anketě Zlatý slavík a později Český slavík dokázal vítězit opakovaně napříč několika desetiletími. Celkem získal 42 prvenství, což ukazuje nejen obrovskou popularitu, ale také neobvykle dlouhou schopnost oslovovat další generace posluchačů.

Jeho první vítězství přišlo ještě v 60. letech a poslední desítky let později. To je v populární hudbě mimořádné období. Hudební trendy, média i způsob, jakým lidé hudbu poslouchají, se za tu dobu několikrát zásadně proměnily.

Právě délka Gottovy kariéry je možná ještě pozoruhodnější než samotný počet ocenění. Na vrcholu popularity nezůstal několik sezon, ale prakticky celý aktivní profesní život.


Zdroje:

  1. Karel Gott – oficiální web https://www.karelgott.com/
  2. Český slavík – oficiální web https://www.ceskyslavik.cz/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIP show

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