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Dřevěná budova v šeru skrývá tisíc mlčenlivých tváří: V tajemné síni daleko od domova můžete spatřit své blízké

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Zvenku vypadá jako obyčejná dlouhá dřevěná stavba, jakých jsou ve světě stovky. Jakmile si ale u vchodu zujete boty a vstoupíte dovnitř, oči si musí chvíli zvykat na šero a pak se vám naskytne pohled, na který se nezapomíná. Síň ukrývá poklad, který obyvatelé střeží přes sedm století, a s ním i příběhy o tvářích, v nichž lidé hledají své blízké.
Dřevěná budova v šeru skrývá tisíc mlčenlivých tváří: V tajemné síni daleko od domova můžete spatřit své blízké

Dřevěná budova v šeru skrývá tisíc mlčenlivých tváří: V tajemné síni daleko od domova můžete spatřit své blízké

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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