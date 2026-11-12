Svatební fotografie slavného hereckého páru Petra Kostky a Carmen Mayerové z roku 1972

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Zpočátku jí připadal nafoukaný
Carmen Mayerová pocházela z hereckého prostředí a Petr Kostka pro ni býval známou tváří, i když ho ještě osobně neznala. Obdivovala jeho talent a sledovala jeho práci. Když se ale konečně potkali osobně, první dojem nebyl zrovna romantický. Petr jí připadal nafoukaný a protivný. Ani on se prý netvářil nijak zvlášť nadšeně, když se s pohlednou kolegyní seznámil.
Zlom přišel až v době, kdy oba působili v Městských divadlech pražských. Tam se začali poznávat blíž a vzájemná přitažlivost už byla mnohem silnější. Carmen později vzpomínala, že na jejich společné začátky nikdy nezapomene. Jiskra mezi nimi podle jejích slov doslova přeskočila.
Oba přitom do vztahu vstupovali s vlastními životními zkušenostmi. Petr měl z prvního manželství dvě dcery, Zuzanu a Helenu, o které po tragické smrti jejich maminky pečoval. Carmen měla dceru Kateřinu z předchozího manželství s hercem Maxmiliánem Hornyšem. Jejich společný život tak od začátku znamenal nejen partnerské soužití, ale také spojení dvou rodin.
Svatbu si přály hlavně jejich dcery
Petr a Carmen spolu nějakou dobu žili, aniž by spěchali k oltáři. Nakonec je k rozhodnutí vzít se přivedly děti. Dcery si přály, aby jejich rodiče nebyli jen partnery žijícími na hromádce, ale také manželi. Petr Kostka později s úsměvem přiznal, že právě jejich přání sehrálo při rozhodování důležitou roli.
V roce 1972 se proto konala svatba na Staroměstské radnici v Praze. Na dochovaných fotografiích je vidět mladý pár v době, kdy se jejich společná rodinná historie teprve začínala psát.
O čtyři roky později se jim narodila dcera Tereza. Ta se vydala v jejich stopách a stala se z ní známá herečka a televizní moderátorka. Diváci ji znají z divadelních rolí, filmů i seriálů a dlouhá léta také z televizního pořadu StarDance, kterým provází společně s Markem Ebenem.
V domácnosti tak vyrůstaly čtyři dcery, které Carmen nikdy nerozlišovala podle toho, zda jsou její vlastní. Tereza později v knize Řekla bych popsala maminku jako člověka, který pro rodinu vytvářel zázemí a dokázal se postarat o všechny. Obdivovala její trpělivost i ochotu pomáhat ostatním.
Ani jejich manželství nebylo vždy bez problémů
Přestože dnes působí jako mimořádně sehraný pár, ani jejich vztah se nevyhnul těžším obdobím. Carmen Mayerová o tom otevřeně mluvila v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2024. Přiznala, že se v jednu chvíli dostali do krize, kterou způsobilo především rychlé pracovní a rodinné tempo.
Oba měli náročné herecké povinnosti, starali se o děti a zajišťovali chod domácnosti. Na samotný partnerský vztah jim postupně zbývalo stále méně času. Carmen vzpomínala, že spolu někdy jezdili autem na zájezdová představení, ale ani společně strávené hodiny automaticky neznamenaly, že si byli blíž.
Podle jejího vyprávění byl tehdy Petr tím, kdo se snažil vztah znovu spojit. Chtěl, aby spolu dokázali komunikovat a pokračovat ve společném životě. Carmen dnes říká, že právě ochota obou na vztahu pracovat je důležitá pro překonání podobných krizí.
Petr Kostka oslavil 88 let, Carmen je stále aktivní
Petr Kostka patří k výrazným osobnostem českého herectví už několik desetiletí. Diváci si ho pamatují z filmů Vyšší princip, Což takhle dát si špenát, Fešák Hubert nebo Zítra vstanu a opařím se čajem. Výrazné role ztvárnil také v televizních seriálech Sanitka, Inženýrská odysea či Synové a dcery Jakuba skláře. Jeho charakteristický hlas znají i posluchači dabingu.
V červnu 2026 oslavil 88. narozeniny. Jeho manželka Carmen Mayerová v září dovršila 82 let. Ani ona se herectví nevzdala. Objevila se například v seriálech Cesty domů, Ohnivý kuře a Sestřičky Modrý kód a nadále se věnuje divadlu. Ráda cestuje za představeními po republice a udržuje kontakt s hereckým prostředím.
Jejich rodina se mezitím rozrostla o vnoučata a další generaci. Tereza Kostková má syna Antonína, který je pro prarodiče důležitou součástí rodinného života. Carmen se v rozhovorech opakovaně vrací k tomu, jak ráda tráví čas s dětmi a vnoučaty.
Zdroje článku: novinky.cz, zlin.rozhlas.cz, idnes.cz, cnn.iprima.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová