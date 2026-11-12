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Svatební fotografie slavného hereckého páru Petra Kostky a Carmen Mayerové z roku 1972

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Na svatební fotografii z roku 1972 stojí vedle sebe dva mladí herci, kteří spolu zůstali do dnešních dnů. Petr Kostka a Carmen Mayerová si řekli ano na Staroměstské radnici a dodnes patří k nejstabilnějším párům českého hereckého prostředí.
Svatební fotografie slavného hereckého páru Petra Kostky a Carmen Mayerové z roku 1972

Svatební fotografie slavného hereckého páru Petra Kostky a Carmen Mayerové z roku 1972

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:30

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