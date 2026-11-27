Milan Peroutka dorazil na Slavíky odhalený v průsvitné „halence“
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Milan Peroutka vynesl na Českého slavíka odvážný model. Foto: Profimedia
Článek byl publikován 27.11.2026 19:35
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