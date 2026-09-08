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Lidské tělo obklopuje neviditelná záře. Nejde o auru, tohle opravdu potvrdili vědci

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Každý z nás neustále vysílá nepatrné záblesky světla. Nejde o žádnou mystiku, ale o vedlejší produkt biochemických reakcí v buňkách. Speciální kamery odhalily, že nejvíc svítíme odpoledne.
Lidské tělo obklopuje neviditelná záře. Nejde o auru, tohle opravdu potvrdili vědci

Lidské tělo obklopuje neviditelná záře. Nejde o auru, tohle opravdu potvrdili vědci

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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