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Kolem pokojovek létají malé černé mušky. Smutnice se v zimě množí kvůli příliš časté zálivce

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Dennívýzva
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Zalijete květinu a z hlíny okamžitě vzlétne několik malých černých mušek. Za pár dní už jich je mnohem víc a otravně krouží kolem oken i rozsvícených lamp. Samy o sobě sice nekoušou, ale radost z nich mít nebudete. Samotné poletující mušky přitom nejsou tím hlavním problémem. Skutečné nebezpečí pro vaše pokojovky se totiž skrývá přímo v zemině pod nimi.
Smutnice

Smutnice

Zdroj: Gemini
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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