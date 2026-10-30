Zlatý míč pro Harryho Kanea rozdělil Španělsko. Yamalova rodina mluví o křivdě

Zlatý míč pro Harryho Kanea rozdělil Španělsko. Yamalova rodina mluví o křivděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zlatý míč pro Harryho Kanea rozdělil Španělsko. Yamalova rodina mluví o křivděZdroj: FC Bayern Mnichov / FC Barcelona
Článek byl publikován 30.10.2026 11:43
Druhé místo vypadá na papíře dobře. Vysílačka Charlese Leclerca z Velké ceny USA ale ukázala, jak daleko...
„Kam se ten čas poděl?“ ptal se Lewis Hamilton do vysílačky po kvalifikaci na Velkou cenu USA. Ferrari bylo...
Clash postavil únorový turnaj na jediném zápase: promotér Tomáš Le Sy proti Aleši „Psychopatovi“ Bejrovi....
Stačila jedna věta v rychlé anketě a francouzský útočník Kylian Mbappé má problém, který gólem nevyřeší....
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Učil se hokej v Crosbyho programu. Teď Cooley šokoval Pittsburgh hattrickem v poslední sekundě
- Třetí prohra v řadě a vítr v kabině. Pešán nešetřil Pardubice po kolapsu s Litvínovem
- Leclerc dojel v Austinu druhý, přesto Ferrari ukázalo velký problém. Vysílačka prozradila, kolik chybí na Mercedes
- Hamilton podezírá soupeře, že v kvalifikaci přitočí motory. Ferrari podle něj jako jediné neschovává karty