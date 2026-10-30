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Matematik zjistil, že procesor Pentium někdy špatně dělí. Intel kvůli malé chybě čelil obří aféře

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Dennívýzva
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Profesor matematiky Thomas Nicely nepotřeboval hackerské vybavení ani tajnou laboratoř. Stačilo mu porovnávat výsledky výpočtů na různých počítačích. V roce 1994 tak narazil na zvláštní nesoulad: některé procesory Intel Pentium vracely při určitých děleních nesprávný výsledek. Případ se stal ukázkou, proč může i velmi vzácná technická chyba rozvrátit důvěru v celou značku.
Matematik zjistil, že procesor Pentium někdy špatně dělí. Intel kvůli malé chybě čelil obří aféře

Matematik zjistil, že procesor Pentium někdy špatně dělí. Intel kvůli malé chybě čelil obří aféře

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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