Česká houbová smaženice je nejlepší s chlebem: Starý recept, který pořád funguje skvěle

je jedno z těch jídel, kdy se člověk vrátí z lesa a košík často zůstane stát někde u dveří ještě dřív, než se pořádně uklidí. Na prkénku pár jehliček, vedle nich Smaženice , cibule, několik vajec a za chvíli už se z pánve line houby , která voní po lese i po domácí kuchyni. A stejně se u ní pořád vrací večeře stejná otázka: mají ve smaženici hrát hlavní roli houby, nebo vejce?
U nás jasně vítězí houby.
Česká smaženice se tradičně chápe hlavně jako podušené houby s cibulí, kmínem a vejci, která se nechají jen zlehka zatáhnout. Nejčastěji se jí s . Tak to dává největší smysl. Neměla by z ní být chlebem omeleta, do které se na poslední chvíli přihodí pár houbových kousků. Pořád jde o houbové jídlo, vejce mají směs spojit, ne ji převálcovat. Ve starších kuchyňských zvyklostech se místo másla klidně bere . A není to špatně, naopak. Když má dobrou chuť, sedí k houbám velmi dobře. sádlo
U smaženice rozhoduje jedna obyčejná, ale důležitá věc:
nejdřív nechat z hub odpařit vodu, vejce přidat až potom. Kdo spěchá, skončí u šedavé a mokré směsi. Sníst se to dá, jistě, ale ta radost z pánve je menší. Houby potřebují pár minut navíc. Nejdřív změknou, pustí šťávu, potom se tekutina začne ztrácet. Teprve v tu chvíli začne smaženice vonět tak, jak má, a konzistence přestane připomínat houbovou kaši. Recept na klasickou houbovou smaženici
Doba přípravy: 30 minut Co potřebujeme Základ na pánev 500 g čerstvých hub 1 větší cibule 2 až 3 lžíce másla nebo oleje 4 ks vejce Dochucení podle chuti sůl podle chuti pepř 1/2 lžičky kmínu nebo méně podle chuti 1 hrst čerstvé petrželky nebo pažitky Postup přípravy houbové smaženice
1.
Houby očistíme a nakrájíme na menší kousky. Pokud jsou hodně od hlíny nebo bláta, rychle je opláchneme pod tekoucí vodou a hned osušíme. Ve vodě je zbytečně nenechávejte, dlouhé máčení jim neprospěje.
2.
Cibuli nasekáme nadrobno. V pánvi rozehřejeme máslo nebo olej a cibuli necháme na středním plamenu zesklovatět, trvá to zhruba 4 až 5 minut. Foto: Cooky.cz, Když se na pánvi dějí velké věci z mála: Smaženice jako rychlá večeře i poctivá snídaně v jednom
3. Přisypeme
houby, osolíme, opepříme a přidáme kmín. Všechno promícháme a dusíme asi 10 až 15 minut, dokud houby nezměknou a většina tekutiny se neodpaří.
4. Mezitím si do misky rozklepneme
vejce a vidličkou je jen krátce prošleháme. Není potřeba dělat pěnu, stačí spojit žloutky s bílky.
5. Když jsou houby měkké a na pánvi už nestojí voda, vlijeme k nim
rozšlehaná vejce. Mícháme a necháme je srazit jen tolik, aby smaženice zůstala šťavnatá. Přesušená houbová drť není nic, kvůli čemu by se člověk těšil k večeři.
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6. Nakonec vmícháme nasekanou
petrželku nebo pažitku. Podáváme hned, ideálně s čerstvým chlebem nebo krajícem kmínového.
TIP: Kdo chce výraznější chuť, může místo másla sáhnout po sádle. Ke smaženici patří překvapivě přirozeně a nejde o žádný nový nápad, spíš o starý způsob, který se prostě osvědčil. Co když máte jiné houby nebo chcete smaženici trochu jinak?
Smaženice není nijak vybíravá. Dobře v ní fungují
hřiby, lišky, bedly, růžovky i směs několika druhů. Smíchané houby bývají často chuťově zajímavější, protože každá přinese něco jiného. Jedny víc voní, další mají pevnější strukturu, jiné pustí trochu šťávy. Když ale z lesa donesete jen košík babek, klidně je použijte. Jen jim na pánvi dopřejte čas. Často kladené otázky o smaženici
Musí se vejce přidávat až nakonec?
Ano. Tady se spěch nevyplácí. Když vejce přijdou k houbám moc brzy, směs ještě pustí vodu a vejce se v ní začnou spíš vařit, než aby se jemně srazila.
Dá se smaženice udělat jen z žampionů?
Dá. Bude mít klidnější, méně lesní chuť, ale pořád může být dobrá. Pomůže trochu víc cibule, špetka kmínu a čerstvé bylinky vmíchané až na konci.
Jak ji nepřesušit?
Po přilití
vajec stáhněte plamen a míchejte jen do chvíle, kdy se směs spojí. Smaženice má zůstat vláčná, ne se rozsypat jako přetažená míchaná vejce ze školní jídelny.
Má smaženice nějaký výživový bonus?
Má. Pole Healthline houby obsahují antioxidanty, vitaminy skupiny B a minerály, například selen a draslík. Takže v pánvi nekončí jen chuť lesa, ale i pár užitečných látek navíc.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline