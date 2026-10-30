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Česká houbová smaženice je nejlepší s chlebem: Starý recept, který pořád funguje skvěle

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Smaženice je jedno z těch jídel, kvůli kterým člověk po návratu z lesa ani nesedá. Houby se očistí, cibule jde na pánev a za chvíli je na stole večeře, která není složitá, ale když se udělá správně, nic jí nechybí.
Fotografie ke smaženici

Fotografie ke smaženici

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se na pánvi dějí velké věci z mála: Smaženice jako rychlá večeře i poctivá snídaně v jednom
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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