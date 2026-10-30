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Hamilton podezírá soupeře, že v kvalifikaci přitočí motory. Ferrari podle něj jako jediné neschovává karty

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„Kam se ten čas poděl?“ ptal se Lewis Hamilton do vysílačky po kvalifikaci na Velkou cenu USA. Ferrari bylo v Austinu nejrychlejší, dokud o nic nešlo, a ve třetí části kvalifikace se najednou ocitlo za Stříbrnými šípy a Red Bullem. Sedminásobný mistr světa podezírá soupeře, že do té doby schovávali výkon. A Guenther Steiner mu dává za pravdu.
Hamilton podezírá soupeře, že v kvalifikaci přitočí motory. Ferrari podle něj jako jediné neschovává karty

Hamilton podezírá soupeře, že v kvalifikaci přitočí motory. Ferrari podle něj jako jediné neschovává karty

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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