Jiřina Bohdalová v 95 letech zaskočila vlastního lékaře. „Čekám, kdy vyčerpá tu rezervu, ale je to úžasná jízda," říká

Ještě v říjnu 2024 herečka sama přiznávala, že její stav „není stoprocentní“. Měla za sebou hospitalizaci kvůli raritní střevní infekci, před sebou operaci štítné žlázy. O dva roky později sedí její lékař na křtu knihy o hubnutí a novinářům říká, že by jí teď hubnoucí léky ani nepředepsal, protože je nepotřebuje. Mezi těmito dvěma momenty leží příběh, který překvapil i člověka, jenž Bohdalovou léčí.
Od infekce k operačnímu sálu
Časová osa posledních dvou let je drsná. Koncem září 2024 skončila Bohdalová v Nemocnici Na Homolce s infekcí bakterií Yersinia enterocolitica, vzácným původcem střevních potíží, který lékaři nejprve museli odlišit od otravy botulotoxinem. Následovala cílená antibiotická léčba. V listopadu téhož roku ji srazilo silné nachlazení a série dalších vyšetření. A v lednu 2025 přišla operace zvětšené štítné žlázy, která jí zhoršovala dýchání natolik, že zákrok nešlo odkládat.
Neužil, přednosta kardiologické kliniky Na Homolce, po operaci popsal stav stručně: „Je jako vyměněná.“ Lépe dýchala, lépe se hýbala. Ale nikdo, včetně něj, nečekal, co přijde o rok později.
Oslava, která „nabila“
Bohdalová původně žádnou veřejnou oslavu 95. narozenin neplánovala. Rozhodla se pro ni až poté, co viděla narozeninový Tobogan Miroslava Donutila a uvědomila si, jakou sílu má setkání s publikem. Dne 26. dubna 2026 se v Divadle Hybernia uskutečnil speciální díl Toboganu Českého rozhlasu na její počest.
Neužil zpětně říká, že ji oslava „nabila“. Místo očekávaného vyčerpání přišel, jeho slovy, „naprosto exponenciální nárůst“ kondice. A ten drží. Od jara do října 2026, tedy skoro půl roku, nezaznamenal propad. Proto ta věta o „úžasné jízdě“.
Co znamená „rezerva“
Slovo, které Neužil opakuje, zní jednoduše: rezerva. V žádném z veřejně dostupných rozhovorů ho ale nedefinuje konkrétním číslem, srdeční hodnotou ani laboratorním výsledkem. Z kontextu jeho vyjádření (mluví o kondici, tělesné hmotnosti, aktivitě a tělesných rezervách) jde podle nás spíš o celkovou funkční a energetickou kapacitu organismu. Tedy o to, kolik toho tělo 95leté ženy ještě zvládne, než začne ubývat.
Právě proto na křtu knihy Nová éra hubnutí, který proběhl 20. října 2026, vyloučil pro Bohdalovou moderní antiobezitika typu GLP-1. U člověka v tak vysokém věku podle něj není žádoucí být extrémně štíhlý, tělesné rezervy fungují jako pojistka. A Bohdalová je v kondici, kdy tuto pojistku nepotřebuje doplňovat, ani odbourávat.
Genetika, vitalita, a možná i publikum
Čím si Neužil nečekanou stabilitu vysvětluje? Veřejně zmiňuje genetické předpoklady, přirozenou tělesnou hmotnost a celkovou vitalitu. Přímý medicínský mechanismus, proč zrovna oslava spustila zlom, nepojmenovává. Metafora „nabila ji“ zůstává metaforou.
Jak si ale Redakce VIPŽivot všimla, širší kontext existuje. National Institute on Aging uvádí, že účast na sociálních a volnočasových aktivitách může podporovat zdravé stárnutí a snižovat riziko některých zdravotních problémů. Jedna kazuistika samozřejmě nic nedokazuje. Ale vzorec (silný emoční zážitek, kontakt s publikem, následný vzestup kondice) do tohoto rámce zapadá.
Opatrný optimismus, ne zázrak
Neužil nepředstírá jistotu. Formulace „čekám, kdy vyčerpá tu rezervu“ není varování, ale přiznání, že medicína u 95leté pacientky pracuje s nejistotou. Žádná veřejně dostupná prognóza neexistuje. Jediné pevné časové vodítko je těch skoro šest měsíců stability od jara do podzimu 2026.
Bohdalová v říjnu 2024 řekla: „Jsem tu, a o tom to je.“ O dva roky později je stále tu, a její lékař kroutí hlavou.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová