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Jiřina Bohdalová v 95 letech zaskočila vlastního lékaře. „Čekám, kdy vyčerpá tu rezervu, ale je to úžasná jízda," říká

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Kardiolog Petr Neužil čekal po oslavě 95. narozenin Jiřiny Bohdalové propad sil. Místo toho pozoruje skoro půlroční vzestup kondice, který si neumí úplně vysvětlit.
Jiřina Bohdalová v 95 letech zaskočila vlastního lékaře. „Čekám, kdy vyčerpá tu rezervu, ale je to úžasná jízda," říká

Jiřina Bohdalová v 95 letech zaskočila vlastního lékaře. „Čekám, kdy vyčerpá tu rezervu, ale je to úžasná jízda," říká

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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