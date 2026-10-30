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Osmkrát proti Djokovićovi prohrál. Struff v Basileji konečně uspěl a Srbovi zkomplikoval konec sezony

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Jan-Lennard Struff porazil Novaka Djokoviće ve druhém kole turnaje v Basileji 6:7, 7:5, 7:6 a ukončil sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech. Devětatřicetiletý Srb se vrátil na turnaj poprvé od roku 2011, jenže místo dalšího postupu musí řešit, jestli ještě dokáže získat dost bodů na Turnaj mistrů.
Osmkrát proti Djokovićovi prohrál. Struff v Basileji konečně uspěl a Srbovi zkomplikoval konec sezony

Osmkrát proti Djokovićovi prohrál. Struff v Basileji konečně uspěl a Srbovi zkomplikoval konec sezony

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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