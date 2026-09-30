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Je používání blinkru nemoderní změkčilostí?

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„Zprava dobrý, jestli můžeš, teď by to šlo,“ zahlásila mi moje drahá, když jsme se vraceli z podzimní dovolené a snažili se levotočivým obloukem najet z vedlejší silnice na hlavní. Tedy snažili, to není ten správný výraz.
Je používání blinkru nemoderní změkčilostí?

Je používání blinkru nemoderní změkčilostí?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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