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Jablonec už vyrovnat nestihl, Plzni podlehl 2:3

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Jablonečtí fotbalisté v posledním utkání jedenáctého kola přivítali neoblíbeného soupeře z Plzně. A potvrdilo se, že se jim na Viktorii nedaří. V utkání už prohrávali 0:3, nakonec zápas dvěma góly zdramatizovali, víc už ale nezvládli.
Jablonec už vyrovnat nestihl, Plzni podlehl 2:3

Jablonec už vyrovnat nestihl, Plzni podlehl 2:3

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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