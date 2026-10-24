Jablonec doma v pohárech stále nedostal gól. Po remíze s Brightonem přišla pochvala, kterou kapitán nečekal

Ve čtvrtek 22. října 2026 se Brighton po šesti soutěžních výhrách v řadě, mimo jiné po výhře 3:0 nad Arsenalem, zastavil na severu Čech před 6 114 diváky. Jablonec s ním ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy remizoval 0:0 a připsal si první bod. Kapitán Nemanja Tekijaški po zápase mluvil o „zlatém bodu“ a o jednom z největších úspěchů své kariéry. Tím ale příběh večera nekončí. Jablonec potvrdil, že má na vlastním stadionu plán, který funguje i proti klubu s mnohonásobně větším rozpočtem. A podle hráčů Brightonu mohl zápas skončit ještě lépe.
Čtyři domácí zápasy, žádný inkasovaný gól
Brighton byl čtvrtým evropským soupeřem, který letos na Střelnici neskóroval. Série začala v létě v kvalifikaci a vede přes tři různé ligy:
|Datum
|Utkání
|Výsledek
|Fáze
|30. 7. 2026
|Jablonec – Varaždin
|2:0
|2. předkolo
|6. 8. 2026
|Jablonec – RFS Riga
|2:0
|3. předkolo
|27. 8. 2026
|Jablonec – Rangers
|1:0 po prodl., 4:3 na pen.
|play-off
|22. 10. 2026
|Jablonec – Brighton
|0:0
|2. kolo ligové fáze
Podle ČT sport Jablonec doma v pohárech neprohrál už poosmé za sebou. Venku vypadá jeho bilance úplně jinak. Ve Varaždínu, v Rize i v Glasgow inkasoval, ve Freiburgu na startu ligové fáze prohrál 2:3. Na Střelnici se z něj stává jiný tým.
Proti Brightonu měla série ještě jeden rozměr. Jablonec byl podle ČT teprve druhým mužstvem sezony, které ofenzivu anglického celku udrželo na nule. Český klub zároveň poprvé po sedmi porážkách v řadě neprohrál s anglickým soupeřem. Podle nás jde o jeden z nejcennějších českých pohárových výsledků posledních let proti klubu z Anglie.
Zeď ze tří stoperů
Čísla ukazují, jak velkou převahu Brighton měl. Podle statistik FotMob držel míč 72 % času, vystřelil 26krát a jeho hodnota očekávaných gólů (xG) dosáhla 1,43. Jablonec měl devět střel a xG 1,06. Rozdíl je velký, ale u druhého čísla stojí za to se zastavit. Domácí si vytvořili šance skoro stejné kvality jako soupeř, který měl míč téměř tři čtvrtiny zápasu.
Trenér Luboš Kozel postavil v utkání, které pro něj bylo jubilejní, obranu z pěti hráčů se třemi stopery. Po zápase vysvětloval proč: se čtyřmi obránci by mezi hráči vznikaly větší mezery a Brighton by je dokázal využít. Tekijaški, Pavlović a Hanuš vyhrávali souboje i hlavičkové duely po centrech. Podle Kozla se soupeř přes veškerou převahu nedostal k vyložené šanci.
Pascal Gross, který nastoupil od začátku, šel v 68. minutě ze hřiště. Zprávy z utkání nezmiňují, že by na něj Jablonec nasadil speciální osobní obranu. Jablonec ho podle nás umlčel jinak. Zúžil prostor před vlastní šestnáctkou, centrální blok držel pohromadě a hráči Brightonu, kteří hru stavějí především na přihrávkách, neměli kam zahrát. Míč tak kroužil po obvodu a k ničemu nevedl.
Menší stadion k tomu přidal svoje. „Střelnice je menší hřiště, což nám v Konferenční lize vyhovuje,“ vysvětloval Tekijaški v rozhovoru pro FK Jablonec. Tým je na prostředí zvyklý, fanoušci podle něj vytvořili silnou atmosféru a doma je mužstvo lépe nastavené. Nízký blok, trpělivost a rychlé brejky dávají na úzkém trávníku víc smyslu než na velkých evropských stadionech.
Senzace visela ve vzduchu
Jablonec ale nehrál jen o bezbrankovou remízu. Na branku Barta Verbruggena poslal čtyři střely a několik šancí mohlo rozhodnout:
- 21. minuta: Polidar zkoušel zakončit patičkou.
- Po rohu: Tekijaški hlavičkoval těsně vedle.
- 71. minuta: Růsek zblízka nepřekonal Verbruggena.
- Sláma donutil brankáře vytáhnout střelu zpod břevna.
- Čanturišvili po brejku zakončil na přední tyč.
- 84. minuta: Cedidla ve velké šanci minul.
Kozel po zápase mluvil o „skoro třech stoprocentních šancích“ ve druhém poločase. Výsledek tak byl spíš odměnou za disciplinovaný defenzivní výkon s reálnou nadějí na výhru než šťastnou nulou. Brighton měl víc ze hry. Jablonec měl ve druhé půli víc nebezpečných chvil.
Kozel výsledek ve své trenérské kariéře zařadil nejvýš. Připomněl, že Brighton přijel jako černý kůň Premier League a ve výborné formě. Jablonec byl navíc ten večer jediným českým týmem, který v Evropě bodoval. Sparta prohrála v Pireu s Olympiakosem 0:1, Plzeň doma podlehla Levski Sofie 1:2.
Pochvala od hráče měsíce
Nejsilnější moment přišel až po závěrečném hvizdu. Tekijaški se dal do řeči s Lukou Vuškovićem a Pascalem Grossem. Oba mu řekli, že Jablonec odehrál skvělý zápas. Gross podle kapitána dodal, že domácí mohli využít šance a klidně vyhrát, a gratuloval k výkonu.
Váhu té věty dává Grossovo jméno. Německý záložník je dlouhodobě jedním z klíčových tvůrců hry Brightonu a Premier League ho v říjnu vyhlásila hráčem měsíce za září, kdy se podílel na pěti gólech. Pochvala od hráče, který právě dominuje nejbohatší lize světa, má pro jablonecký tým jinou cenu než zdvořilé podání ruky.
Tekijaški přiznal, že něco takového nečekal. Brighton označil za největší tým, proti kterému kdy hrál, a mluvil o úplně jiném tempu hry. Kdyby mu někdo před zápasem řekl, že se po něm bude mluvit o možné výhře Jablonce, nevěřil by tomu. „Narazili tady na zeď,“ smál se srbský stoper. Bod pro něj patří k největším úspěchům kariéry.
Co bod znamená pro postup
Po dvou kolech má Jablonec jeden bod a skóre 2:3. Tabulka na webu UEFA nebyla v době uzávěrky dostupná. Podle našeho výpočtu z oficiálních výsledků UEFA vychází Jablonec na 24. místo, tedy na poslední příčku, která ještě znamená pokračování v soutěži. Z 36 týmů postupuje 24: prvních osm přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě do vyřazovacího play-off.
Pro představu poslouží ročník 2024/25, který se hrál ve stejném formátu. Tehdy měl 24. tým sedm bodů a stejný počet měl i 25. v pořadí, rozhodovalo skóre. Podle nás by proto Jablonec měl mířit alespoň na sedm až osm bodů. To ze čtyř zbývajících zápasů znamená zhruba šest bodů, tedy dvě výhry, případně jednu výhru a tři remízy.
|Datum
|Utkání
|Místo
|5. 11. 2026, 21:00
|RFS Riga – Jablonec
|venku
|26. 11. 2026
|Jablonec – Lugano
|doma
|10. 12. 2026
|Trabzonspor – Jablonec
|venku
|17. 12. 2026
|Jablonec – Iberia Tbilisi
|doma
Program hraje do karet domácímu modelu. Pokud Jablonec udrží na Střelnici dosavadní bilanci proti Luganu i Iberii, má postup z velké části ve vlastních rukou. Rigu už letos doma porazil 2:0, venkovní zápas v Lotyšsku tak může rozhodnout, jestli bude prosinec klidný, nebo nervózní. Konferenční ligu v Česku vysílají stanice Nova Sport 5, Sport 1 a Sport 2, na které z nich poběží zápas v Rize, doporučujeme ověřit v aktuálním programu.
Postup do ligové fáze přinesl klubu bonus zhruba 76 milionů korun. Remíza s Brightonem mu dala něco, co se penězi koupit nedá: jistotu, že plán na Střelnici obstojí i proti soupeři z Premier League. Další soupeři to teď vědí taky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle