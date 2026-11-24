Vyprodané Rondo, 7 700 lidí a poslední domácí vzájemný zápas Komety se Spartou před stěhováním do nové T Areny. Večer 24. listopadu 2026 měl být pro Pražany zkouškou charakteru ve 22. kole extraligy. Dopadl jako vysvědčení. Brno vyhrálo 3:0 a Augusta v pozápasových hlasech pro
ČTK / České noviny neuhýbal. Řekl, že je zklamaný z výkonu v prvních dvou třetinách a že tým podržel jen brankář Josef Kořenář. Pak přišla věta, která v kabině zazní hlasitěji než výsledek: „nastavení top hráčů“ od první minuty podle něj nebylo takové, aby Sparta mohla uspět. Nekritizoval čtvrtou lajnu ani mladíky. Mířil na lídry. Dvě třetiny, ve kterých Sparta nebyla na ledě
Čísla Augustovi dávají za pravdu, a to drsně. Po první třetině Kometa vedla ve střelách 18:6. Po druhé 29:14. Takový rozdíl nevznikne jednou chybou v rozehrávce. Vzniká z toho, že jeden tým bruslí, napadá a dohrává souboje, zatímco druhý čeká, co se stane.
Že se zápas nerozhodl dřív, byla zásluha Kořenáře, kterého vyhlásili nejlepším hráčem Sparty. Brno se prosadilo až ve 29. minutě v přesilovce, kdy Hynek Zohorna tečoval střelu Filipa Krále. Sparta se probudila až ve třetí třetině, kdy konečně začala tlačit. Jenže v 55. minutě zvýšil Tomáš Zohorna na 2:0 a Jakub Flek v 60. minutě uzavřel skóre do prázdné branky. Střely nakonec skončily 38:27 pro Kometu.
Právě lepší závěr je pro Augustu argument. Tým podle něj ukázal, že hrát umí, jen nepřišel připravený od úvodního vhazování. Podle nás je to nejtvrdší možná výtka: neschopnost se dá trénovat, nepřipravenost je volba.
Koho trenér myslel
Augusta jména nevyslovil. Okruh hráčů, od nichž Sparta čeká rozdíl, ale není tajemstvím. Podle předzápasových dat na stránce utkání
Hokej.cz vypadalo bodování sparťanských lídrů takto:
Hráč Body Zápasy Filip Chlapík 22 17 Michael Špaček 17 21 Matěj Blümel 13 21 Devin Shore 11 neuvedeno Jiří Sekáč 10 neuvedeno
Chlapík, Špaček a Sekáč navíc nastupují v jedné formaci. Jde o naši dedukci, ne o trenérův výčet, ale logika je jasná: když nejzkušenější a nejproduktivnější hráči začnou hrát až za nepříznivého stavu, tlak se veřejně přesouvá právě na ně. Individuálně jejich čísla nejsou špatná. Problém je, že se nepromítají do výkonu týmu od první minuty.
Výmluvná je i přesilovka. Sparta jich měla tři a Kometa je pokaždé ubránila vyhazováním, bloky a výborným Alešem Stezkou. V jedné z největších šancí se brněnský gólman stihl přesunout proti Chlapíkově střele z první. Ani jeden gól v přesilovce za celý večer.
Kometa zvládla přesně to, co ji trápilo
Brňané do zápasu nešli ve formě. Z posledních pěti utkání si odvezli mimo jiné porážky 2:4 s Českými Budějovicemi, 0:6 v Hradci Králové a 2:6 v Pardubicích. Jejich přesilovky patřily k nejhorším v soutěži: před zápasem měly úspěšnost 9,09 %, zatímco Sparta 17,95 %. Už koncem října je iSport označil za vůbec nejslabší v extralize.
Proti Spartě přitom Kometa proměnila jedinou příležitost, kterou potřebovala, a vedení pak uhájila. To se jí v sezoně často nedařilo. Stezka chytil všech 27 střel a připsal si druhé čisté konto v ročníku. Brno tak za jeden večer vyřešilo tři vlastní slabiny. Sparta neukázala ani jednu ze svých silných stránek.
Z vítěze základní části do středu tabulky
Po 22. kole je Sparta devátá s 31 body a skóre 56:54. Kometa je hned za ní, desátá s 30 body, ovšem s jedním zápasem k dobru. Pražané jsou v pásmu předkola play-off, kam patří týmy z 5. až 12. místa, a na třináctou Mladou Boleslav mají náskok 10 bodů. Kolaps to tedy není. Pro klub s ambicemi Sparty je to ale pád.
Redakce SportyŽivě.cz proto požádala sportovního šéfa Tomáše Divíška o reakci, jak budou bídnou situaci ve Spartě řešit a zda je ohrožena pozice samotného trenéra, ten však zatím na naše dotazy neodpověděl.
Čísla však hovoří jasně:
2024/25: 1. místo po základní části, 104 bodů, skóre 177:110 2025/26: 7. místo, 86 bodů, skóre 161:135 2026/27: po 22 kolech 9. místo, 31 bodů, skóre 56:54
A Brno není výjimkou. Už 27. října po porážce 1:5 na Kladně mluvil Augusta o nejhorším výkonu sezony, slabé ofenzivě a o tom, že si tým nepomáhá přesilovkou ani gólem. Dodal, že „nějaké změny musí zase nastat“. Kapitán Chlapík tehdy vyzýval spoluhráče, ať se kouknou do zrcadla a nefňukají. O měsíc později zní diagnóza téměř stejně. Sparta prohrála tři ze čtyř posledních zápasů.
Šance na rychlou nápravu přitom existuje. Na šestý Liberec Sparta ztrácí dva body a Hradec s Karlovými Vary jsou na dosah. Program je ale náročný: 27. listopadu v 17:30 hraje ve Vítkovicích, 29. listopadu v 16:00 hostí Plzeň. Dá se čekat, že po veřejné výtce sáhne Augusta znovu do sestavy, případně do složení elitních formací.
Kořenář zatím dokázal udržet Spartu ve hře dvě třetiny. Celou sezonu za lídry odchytat nedokáže. Ve Vítkovicích se ukáže, jestli si trenérovu výtku vzali k srdci hned od prvního vhazování.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek