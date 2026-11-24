Před úvodní dvouhrou čtvrtfinále proti Kanadě mu na sociálních sítích vyskočilo video basketbalisty Kobeho Bryanta. Bývalá hvězda Los Angeles Lakers, která zahynula v lednu 2020, v něm opakuje jednoduchou myšlenku: „Když jsi unavený, vyhraj unavený.“ Macháč přesně tak v úterý 24. listopadu vyhrál. Draxla porazil 6:2, 3:6, 6:2 a dal Česku první bod. Nebyl to hladký zápas. Ve druhém setu se mu hra rozpadla a vrátila se vzpomínka na říjen, kdy ho stejný soupeř porazil v hlavě dřív než na kurtu. Tentokrát to vydržel.
Výpadek, který mohl všechno otočit
Začátek vypadal jako jasná záležitost. Macháč vzal první set 6:2 a proti 154. hráči světa působil jistě. Draxl přitom do Boloni dorazil až v pondělí. Den předtím prohrál v Kanadě finále challengeru v Drummondville se Švýcarem Dylanem Dietrichem 1:6, 2:6.
Ve druhé sadě ale Kanaďan zlepšil servis a za stavu 2:2 prolomil Macháčovo podání. Hned nato přišla chvíle, která mohla zlomit celý zápas. Za stavu 2:4 vedl Macháč na returnu 40:0, měl tři brejkboly a nevyužil ani jeden. Draxl utekl na 5:2 a set dotáhl.
„Bylo to zvláštní, do té doby jsem se cítil dobře,“ popsal Macháč po zápase podle iDNES.cz. Ve třetím setu se srovnalo na 2:2. Pak už Kanaďan nevyhrál ani jeden gem. Macháč získal čtyři hry v řadě a zápas ukončil.
Ťi-nan: slušná hra, slabá hlava
Rozhodující set měl ještě jeden rozměr. Macháč a Draxl spolu hráli 16. října ve čtvrtfinále challengeru v čínském Ťi-nanu. Tehdy vyhrál Kanaďan 6:4, 3:6, 6:4, přestože Čech získal téměř stejný počet bodů. Rozhodlo pár výměn v koncovce.
Macháč to po boloňském zápase řekl bez obalu: v Číně podle něj hrál slušně, ale zápas „neustál hlavou“. Proč přesně, nerozvedl. Mluvil ale o tom, že se z minula poučil a koncovku tentokrát zvládl lépe než soupeř.
Podle nás je právě v tom celý příběh zápasu. Scénář se začal opakovat: vyrovnaný třetí set, soupeř se chytil a nevyužité šance z druhé sady na Čecha mohly dolehnout. V říjnu by zřejmě rozhodla nervozita. V Boloni se Macháč v nejdůležitější chvíli zklidnil.
Bryantova věta v praxi
Macháč nepoužil výraz „Mamba Mentality“, kterým Bryant pojmenoval svou filozofii. Ta podle stránky Nike věnované Bryantovu odkazu stojí na disciplíně, soustředění a snaze být každý den lepší než včera. Čech mluvil jen o jedné větě, která ho oslovila. Podle jeho slov mu dodala sebevědomí ve chvíli, kdy ho přesně vystihovala.
Macháč totiž do Boloni nepřijel v ideálním stavu. V létě ho na dva a půl měsíce vyřadila trhlina v patní šlaše a návrat podle něj přišel trochu uspěchaně. Před zápasem s Draxlem moc nepočítal s tím, že nastoupí, a tak víc pracoval v posilovně, než by běžně dělal před zápasem. Kondice podle něj ještě nebyla „na tisíc procent“.
Proto to nebereme jako efektní historku. Bryantova věta nepomohla k jednomu konkrétnímu míči, sám Macháč to tak nepopsal. Spíš mu před zápasem nastavila hlavu. Únava a chybějící kondice byly předem přijatou součástí zápasu, ne výmluvou, která se vynoří ve třetím setu. Mamba Mentality v tomhle podání nebyla gestem po vítězném míči. Znamenala dohrát zápas, který začal utíkat.
Macháč mluvil otevřeně i o nervozitě. Když podle něj leží zraněný s nohou na lehátku, nervózní není. Právě proto je teď za tlak na kurtu rád.
Tým, který ho táhne
Kapitán Tomáš Berdych poslal Macháče na kurt místo výše postaveného Jakuba Menšíka, který byl v nominaci, ale v posledních týdnech řešil potíže po otřesu mozku. Berdych své rozhodnutí vysvětlil stroze: pro danou situaci zvolil „nejsilnější možnou sestavu“.
Davis Cup Macháče dlouhodobě zvedá. „Během roku je člověk v tenise pořád sám,“ připomněl. Týmová soutěž je pro něj vzpruhou, která ho tlačí za hranice možností. Čísla mu dávají za pravdu: v letošním ročníku sice nastoupil poprvé, ale jeho bilance ve dvouhrách Davis Cupu stoupla na 9:3.
Pomohla i atmosféra. Zhruba třetina desetitisícové haly na boloňském výstavišti zůstala prázdná, nejvíc bylo slyšet skupiny fanoušků s vlajkami za oběma lavičkami. Macháč označil české fanoušky za nejlepší možné.
Semifinále po dvanácti letech
Macháčův bod otevřel cestu k postupu. Jiří Lehečka pak porazil Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2 a Česko vyhrálo 2:0 bez nutnosti hrát čtyřhru. Kanada přitom přijela oslabená, kvůli zraněním chyběli Denis Šapovalov a Gabriel Diallo.
Češi jsou v semifinále Davis Cupu poprvé od roku 2014 a poprvé v novém formátu soutěže. Do Boloni se probojovali přes Švédsko a Spojené státy, se kterými v zářijovém duelu v pražské O2 areně rozhodl až poslední zápas. V pátek 27. listopadu je čeká lepší z dvojice Itálie a Jižní Korea. ČT sport vysílá přenos od 15:30 na ČT2. O tom, zda Macháč znovu nastoupí, rozhodne Berdych.
Před pěti týdny Macháč v Číně odešel s pocitem, že ho porazila vlastní hlava. V Boloni byl unavený, nervózní a mezi sety ztracený, a přesto vyhrál. Přesně tak, jak to říkal Bryant.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný