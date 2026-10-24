Jablečný koláč podle tradičního receptu připomene, jak má chutnat a vonět pravé domácí pečení

na plech patří k pečení, které se nijak nepředvádí, ale na stole dlouho nevydrží. Často mizí ještě vlažný, sotva se dá pořádně krájet. V téhle úpravě jde do těsta Jablečný koláč smetana, takže koláč nezůstane suchý, jablka ho zvlhčí a nahoře přidá trochu té obyčejné sladké křupavosti. Hodí se hlavně ve chvíli, kdy doma zbylo pár jablek a na kompot už se nikdo netváří nadšeně. drobenka
Podobné rychlé jablečné koláče na plech se většinou pečou při 170 až 180 °C a v troubě bývají asi 30 až 40 minut. Tady je to velmi podobné. V receptech se často točí pořád dokola hrnek mouky, vejce, mléko nebo smetana. ale udělá těsto o něco jemnější a vláčnější. Mně osobně to přijde lepší než dohánět výsledek dalším tukem. Když jsou jablka hodně šťavnatá, vezměte je prostě do dlaní a trochu vymačkejte. Smetana Nic složitého. Recept na vláčný jablečný koláč s drobenkou
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru 3 ks vejce 250 ml smetany ke šlehání podle potřeby mléko 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry Jablečná vrstva 500 g nahrubo strouhaných jablek podle chuti mletá skořice podle chuti cukr Drobenka 100 g polohrubé mouky 100 g másla nebo Hery 100 g cukru Postup přípravy drobenkového koláče s jablky
1. Do větší mísy vlijte
smetanu ke šlehání a rozklepněte k ní vejce. Metličkou krátce prošlehejte, jen aby se směs spojila. Dlouhé šlehání tady ničemu nepomůže.
2. Přisypte
mouku, cukr, prášek do pečiva, vanilkový cukr a citronovou kůru. Vymíchejte hladší těsto. Pokud bude příliš tuhé a půjde z mísy skoro po kusech, přilévejte po malých dávkách mléko. Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč není jen podzimní jistota: Voňavá klasika, která zachrání nedělní návštěvu i přebytky ze zahrady
3. Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Jestli pustí hodně šťávy, část z nich vymačkejte. Stává se to běžně, zvlášť u podzimních jablek ze sklepa nebo ze zahrady.
4. Z
mouky, másla a cukru udělejte drobenku. Hera se použít dá, ale máslo má v tomhle koláči přece jen výraznější a lepší chuť.
5. Plech o velikosti
32 × 42 cm vyložte pečicím papírem. Těsto na něj přendejte a rozetřete rovnoměrně, nezapomeňte hlavně na rohy, tam bývá vrstva často nejtenčí. Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč není jen podzimní jistota: Voňavá klasika, která zachrání nedělní návštěvu i přebytky ze zahrady
6. Na těsto rozložte
strouhaná jablka, posypte je skořicí a podle toho, jak jsou kyselá, přidejte trochu cukru. Nakonec přijde navrch připravená drobenka.
7. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 30 až 35 minut, až povrch zezlátne. Špejlí zkuste spíš kraj koláče, protože prostředek zůstane kvůli jablkům přirozeně vlhčí.
TIP: U hodně šťavnatých jablek se vyplatí poprášit těsto před jejich přidáním lžící strouhanky nebo mletých mandlí. Nasají část šťávy a spodní vrstva nebude zbytečně mokrá. Co když chcete koláč trochu obměnit?
Více jablek? Klidně. Základní recept počítá s půl kilem, ale malé navýšení mu neublíží. Jen jablka lehce vymačkejte. Jinak se snadno stane, že drobenka už bude pěkně zlatá, zatímco spodek bude pořád působit, jako by potřeboval ještě chvíli.
Místo smetany zakysaná? Použít ji můžete také. U rychlých jablečných koláčů se zakysaná smetana objevuje poměrně často a peče se přibližně 30 až 35 minut při 170 °C ve formě o průměru 26 cm. Na velký plech je ale smetana ke šlehání praktičtější, těsto se snáz roztírá a ani druhý den nebývá suché.
Plátky, nebo strouhaná jablka? Plátky vypadají na hotovém koláči hezky, to ano. Na obyčejný rodinný plech jsou ale strouhaná jablka jednodušší volba. Lépe se rozprostřou, při krájení tolik neutíkají a skořice se mezi ně dostane rovnoměrněji.
Často kladená otázka: dá se upéct dopředu? Ano. Druhý den bývá koláč často ještě lepší, protože jablka těsto pěkně zvlhčí. Než ho ale zakryjete, nechte ho úplně vychladnout, jinak se pod fólií srazí vlhkost a povrch zbytečně zvlhne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline