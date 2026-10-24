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Jablečný koláč podle tradičního receptu připomene, jak má chutnat a vonět pravé domácí pečení

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Jablečný koláč na plech patří přesně do té kategorie receptů, které nevypadají jako velká věda, ale doma po nich zmizí půlka plechu ještě vlažná. Tenhle je se smetanou, takže těsto není suché, jablka udělají svou práci a drobenka nahoře jistí, že to nebude žádná dietní nuda. Hodí se ve chvíli, kdy se v míse válí pár jablek navíc a člověk nechce zase vařit kompot.
Fotografie k jablečnému koláči

Fotografie k jablečnému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč není jen podzimní jistota: Voňavá klasika, která zachrání nedělní návštěvu i přebytky ze zahrady
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 00:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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