Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Karviné dostávají při podzimním úklidu přednost chodníky, po kterých projde nejvíc lidí. Na mokrém listí snadno podklouzne noha a větší nános může ucpat i dešťovou vpusť u kraje ulice. O údržbu obecního chodníku se musí postarat obec, i když dlažba vede těsně pod okny cizího domu. Když na ní někdo upadne, záleží také na tom, co pád způsobilo a co mohl chodec cestou předvídat.
Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů

Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů

Zdroj: artem_kniaz / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:12

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Brambořík svěsil listy, přesto může mít vody dost. O další zálivce napoví zemina v květináči
Brambořík svěsil listy, přesto může mít vody dost. O další zálivce napoví zemina v květináči
Máte ráno mokrá okna? Nestačí je otřít, rozhoduje i vlhkost v místnosti
Máte ráno mokrá okna? Nestačí je otřít, rozhoduje i vlhkost v místnosti

Kapky na vnitřní straně skla se objevují ve chvíli, kdy vlhký vzduch narazí na dostatečně studený povrch....

Sušička suší stále déle a prádlo zůstává vlhké. Příčina může být v zaneseném filtru
Sušička suší stále déle a prádlo zůstává vlhké. Příčina může být v zaneseném filtru

Cyklus skončil, ale silnější ručníky jsou pořád mokré a další program trvá nezvykle dlouho. Než začnete...

Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat
Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat

Vánoční kaktus může mít pevné zelené články a přesto nenasadit jediné poupě. O kvetení totiž nerozhoduje...

Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu
Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu

Rododendrony, bobkovišně nebo mladé jehličnany neztrácejí vodu jen během léta. Jejich listy a jehlice ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.