Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů

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Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V Karviné dostávají při podzimním úklidu přednost chodníky, po kterých projde nejvíc lidí. Na mokrém listí snadno podklouzne noha a větší nános může ucpat i dešťovou vpusť u kraje ulice. O údržbu obecního chodníku se musí postarat obec, i když dlažba vede těsně pod okny cizího domu. Když na ní někdo upadne, záleží také na tom, co pád způsobilo a co mohl chodec cestou předvídat.
Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémůZdroj: artem_kniaz / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 13.11.2026 05:12
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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