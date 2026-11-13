Luxusní panna cotta ve stylu likérové špičky s pařížskou šlehačkou a malinami: Prostě dokonalost!

Když chci rodinu nebo vzácnou návštěvu ohromit něčím
naprosto výjimečným, co vypadá jako z luxusní cukrárny a přitom v sobě nese ty nejlepší chutě tradiční české , moje volba jednoznačně padne na tuhle vrstvenou likérové špičky panna cottu. Kombinace jemné vanilkové smetany, bohaté čokoládové vrstvy, a nadýchané pařížské šlehačky ozdobené svěží vaječného likéru malinou je prostě sázkou na jistotu. Každá lžička nabízí neuvěřitelnou harmonii chutí, která se doslova rozplývá na jazyku a nadchne každého milovníka sladkých teček.
Příprava tohoto
do praktických skleniček sice dezertu vyžaduje chvilku trpělivosti při zatuhnutí jednotlivých vrstev, ale výsledek rozhodně stojí za to. Když navíc využijete poctivou smetanu, kvalitní čokoládu a kapku vaječného likéru, získáte dezert, po kterém se na stolu jen zapráší.
Můj tip zní: Jednotlivé vrstvy panna cotty nechte v lednici vždy poctivě zatuhnout, než na ně opatrně nalijete další vrstvu, aby se barvy nepromíchaly a dezert vypadal v transparentních skleničkách naprosto dokonale. Recept na vrstvenou panna cottu ve stylu likérové špičky s pařížskou šlehačkou
Celkový čas přípravy a chlazení: 95 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 ml smetany ke šlehání (33 %) 200 ml plnotučného mléka 80 g krystalového cukru 2 balíčky vanilkového cukru 6 plátků želatiny 100 g hořké čokolády 150 ml vaječného likéru (Vaječný sen) 250 ml hotové pařížské šlehačky (nebo smetany na vyšlehání s kakaem) 1 vanička čerstvých malin na ozdobu 1 lístek čerstvé máty Foto: Cooky.cz, co všechno budete potřebovat? Postup při přípravě panna cotty s chutěmi likérové špičky a malin
1. Plátky želatiny namočte do studené vody a
nechte je přibližně 10 minut změknout.
2. V hrnci smíchejte smetanu ke šlehání, plnotučné mléko, krystalový cukr a vanilkový cukr, poté
zahřívejte na mírném ohni k bodu varu.
3. Horkou smetanovou směs stáhněte z plotny,
vymačkejte přebytečnou vodu z nabobtnalé želatiny a důkladně ji v teplém základu metličkou rozmíchejte do úplného rozpuštění.
4. Připravený základ rozlijte na dvě poloviny; do jedné poloviny
vmíchejte na kousky nalámanou hořkou čokoládu, dokud nevznikne hladká čokoládová hmota.
5. Do připravených skleniček nalijte nejprve světlou vanilkovou vrstvu a
nechte v chladničce ztuhnout přibližně 30 minut.
6. Na ztuhlou světlou vrstvu opatrně nalijte čokoládovou vrstvu nebo vrstvu obohacenou o vaječný likér a
opět nechte v chladu ztuhnout.
7. Mezitím si v míse
vyšlehejte studenou pařížskou šlehačku do pevné a nadýchané pěny.
8. Do cukrářského sáčku s řezanou špičkou naberte připravenou pařížskou šlehačku a
nastříkejte ozdobné rosety na ztuhnutý povrch každé skleničky. Foto: Cooky.cz, jako z cukrárny
9. Navrch každého dezertu
posaďte čerstvou malinu a případně doplňte kouskem čokoládové posypky.
10. Před podáváním
nechte skleničky vychladit v chladničce, aby se všechny chutě dokonale propojily. Tipy redakce: Práce s plátkovou želatinou: Plátky želatiny vkládejte vždy do studené vody a po změknutí je nikdy nevařte, jinak ztratí svou želatinovou schopnost. Čisté vrstvení ve skleničkách: Aby byly jednotlivé vrstvy dezertu dokonale ostré a rovné, nalévejte další vrstvu až ve chvíli, kdy je předchozí zcela pevná. Vychlazená pařížská šlehačka: Smetana určená na pařížskou šlehačku musí být dokonale vychlazená z lednice,jinak se vám během šlehání nespojí. Vaječný likér pro pravou špičku: Přidání vrstvy s vaječným likérem dodá dezertu naprosto autentičtou chuť,kterou znáte z klasických cukrářských špiček. Skladování v chladu: Dezert uchovávejte v uzavíratelných skleničkách v chladničce, kde vydrží čerstvý a lahodný po dobu dvou až tří dnů.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková