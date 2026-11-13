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Kvíz z přírodopisu pro 6. třídu: Dospělí by měli uspět, ale některé otázky je zaskočí

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz z přírodopisu 6. třídy. Buňky, houby, rostliny i bezobratlí živočichové - zjistěte, jestli to zvládnete na jedničku, nebo vám hrozí reparát.
Fotografie ploštic

Fotografie ploštic

Zdroj: Foto: PodLampou / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication, ploštice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 04:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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