Kvíz z přírodopisu pro 6. třídu: Dospělí by měli uspět, ale některé otázky je zaskočí

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz z přírodopisu 6. třídy. Buňky, houby, rostliny i bezobratlí živočichové – zjistěte, jestli to zvládnete na jedničku, nebo vám hrozí reparát.
Přírodopis má ve škole trochu zvláštní postavení. Pro někoho je to hodina, na kterou se těší, pro jiného hlavně další sešit plný zápisů a názvů, které se po týdnu začnou plést. Dost udělá učitel. Když se z látky nestane jen pochod učebnicí od jedné stránky ke druhé, najednou dává větší smysl. Šestá třída přitom není žádná výplň. Tady se pokládá základ, ke kterému se žáci vracejí později, někdy i na střední škole. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který vás provede učivem šesťáků.
Přírodopis v šesté třídě: buňka, houby i atlas rostlin
V šesté třídě se přírodopis točí hlavně kolem živé přírody. Tedy kolem rostlin, hub a živočichů. Dojde na základní stavbu rostlinné buňky, fotosyntézu i chloroplast, bez kterého by celá kapitola působila neúplně. V učebnici to může vypadat suše, pár odstavců a obrázek se šipkami. Jenže fotosyntéza vysvětluje docela zásadní věc: proč rostliny potřebují světlo a proč by bez nich na Zemi nebyl kyslík v podobě, na kterou jsme zvyklí.
Poměrně velkou část učiva zabírají také houby a lišejníky. Tady se často pozná, co v hlavě zůstalo i po letech a co zmizelo hned po testu. Houby nejsou rostliny ani živočichové. Nemají chlorofyl a živiny získávají rozkladem organické hmoty. Lišejník je pak ještě o kousek záludnější. Pak přijdou na řadu bezobratlí živočichové. Kapitola, která na první pohled nevypadá nebezpečně, ale v písemce umí zaskočit. Žížala má článkované tělo a díky němu se pohybuje v půdě. Žádná školní atrakce na první pohled, v ekosystému ale dělá práci, kterou by půda bez ní pocítila.
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Do osnov patří také základy rozmnožování rostlin. Rozmnožování, například pomocí řízků, listů nebo výhonů, je nepohlavní způsob. Pohlavní rozmnožování u rostlin probíhá prostřednictvím semen. Nezní to jako znalost pro běžný den, dokud člověk nezkusí něco zasadit, řízkovat nebo zachránit pokojovku, která už vypadá napůl odepsaná.
Buňka jako základní stavební jednotka živých organismů, rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami, poznávací znaky jednotlivých skupin živočichů. To všechno patří k běžné výbavě žáka šesté třídy. Po letech už to ale bývá méně jisté. Připravili jsme kvíz, který prověří, kolik vám z přírodopisu šesté třídy zůstalo. Některé odpovědi možná vyberete hned. U jiných se budete muset v duchu vrátit někam mezi školní lavici, obrázek buňky v sešitě a poznávačku hub.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech UmímeFakta, Přírodopis 6 pro ZŠ
Tento příspěvek Test znalostí přírodopisu ze 6. třídy: Kdo nevybere ani 6 z 10 správných odpovědí, měl by se vrátit do školy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.