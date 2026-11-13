Kakaové Míša řezy s tvarohovým krémem: Legendární zákusek, který chutná i druhý den, ale málokdy zbude

Když se doma ohlásí mlsná a já chci rodinu přivést do naprostého vytržení, moje volba velmi často padne na nestárnoucí klasiku v podobě poctivých
. Tenhle Míša řezů božský zákusek v sobě kombinuje nadýchaný kakaový piškot, neskutečně jemný a naducaný tvarohový krém a pevnou vrstvu horké čokoládové polevy, která se při zakousnutí lahodně láme. Připomíná mi to ty nejkrásnější dětské vzpomínky, kdy byl každý snědený kousek malým svátkem, a naštěstí je jeho příprava doma překvapivě . snadná
Kouzlo úspěchu spočívá v
dokonale vyšlehaném piškotovém těstu, které po upečení v troubě zůstane vláčné a unese bohatou vrstvu tučného s máslem. tvarohu
Můj tip zní: Tvaroh a máslo na krém vytáhněte z lednice s dostatečným předstihem, aby měly naprosto totožnou pokojovou teplotu; jedině tak se vám krém po vyšlehání nesrazí a bude mít dokonale hladkou, sametovou konzistenci. Recept na domácí Míša řezy s kakaovým piškotem a tvarohovým krémem
Celkový čas přípravy a pečení: 50 minut Ingredience potřebné k přípravě Kakaový piškotový korpus 6 vajec 6 polévkových lžic moučkového cukru 2 polévkové lžíce rostlinného oleje 6 polévkových lžic polohrubé mouky 1 čajová lžička kypřicího prášku do pečiva 3 polévkové lžíce kakaa Jemný tvarohový krém 250 g másla (změklého) 500 g měkkého tvarohu (tučného v kostce) 150 g moučkového cukru Čokoládová poleva 120 g čokolády na vaření 100 g másla nebo Hery 2 polévkové lžíce mléka Vymazání a vysypání plechu 1 kousek tuku na pečení 2 polévkové lžíce hrubé mouky Postup při přípravě lahodných Míša řezů
1. Pečicí plech
důkladně vymažte tukem, vysypte hrubou moukou a odložte stranou.
2. Vejce opatrně rozklepněte a
rozdělte na žloutky a bílky do čistých mís.
3. Z bílků
vyšlehejte pomocí elektrického šlehače pevný a lesklý sníh.
4. Žloutky
vyšlehejte s moučkovým cukrem do nadýchané světlé pěny, přidejte dvě lžíce oleje a polohrubou mouku smíchanou s kypřicím práškem a kakaem.
5. Do žloutkové směsi
opatrně stěrkou vmíchejte ušlehaný tuhý sníh z bílků, aby těsto zůstalo nadýchané.
6. Vytvořené kakaové těsto
vlijte a rovnoměrně rozetřete na připravený plech.
7. Vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 10 minut.
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8. Po upečení
nechte piškotový korpus zcela vychladnout na mřížce.
9. Pro přípravu krému
vyšlehejte máslo pokojové teploty s moučkovým cukrem do pěny a postupně zašlehejte měkký tvaroh o stejné teplotě.
10. Vychladlý piškotový plát
rovnoměrně potřete připraveným tvarohovým krémem a uložte do chladu ztuhnout.
11. V kastrůlku nad parou
rozpusťte tuk s čokoládou na vaření a mícháním vytvořte hladkou hmotu.
12. Za stálého míchání
postupně po lžících přidávejte mléko, dokud poleva nezíská správnou konzistenci.
13. Vlažnou čokoládovou polevu
nalijte na ztlumenou tvarohovou vrstvu, opatrně rozetřete po celém plechu a nechte v chladu dokonale zatuhnout před krájením. Foto: Cooky.cz, to je lahoda, kterou známe z dětství Tipy redakce: Správná teplota tvarohu: Používejte výhradně poctivý tvaroh v kostce s vyšším obsahem tuku, protože vodnatější vaničkový tvaroh by mohl krém příliš zřídnout. Krájení nahřátým nožem: Aby se čokoládová poleva při porcování řezů nelámala a netříštila, namáčejte nůž před každým řezem do horké vody. Rychlé pečení piškotu: Deset minut v troubě na 180 stupňů bohatě stačí, aby korpus zůstal vláčný a nevysušil se. Kvalitní čokoláda na polevu: Přidání poctivého kusu másla do čokolády na vaření zajistí, že poleva zůstane po zatuhnutí krásně měkká a půjde skvěle krájet. Rozležení v chladu: Míša řezy chutnají nejlépe druhý den, kdy se korpus i krém v chladničce dokonale propojí a zpevní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková