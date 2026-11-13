Modrá lagúna na Cominu bude stát 5 eur za vstup. Malta zavádí poplatky podle principu, který měří zátěž na metr čtvereční pláže

Léto 2024, poledne, tyrkysová mělčina mezi Cominem a skalnatým ostrůvkem Cominotto. Lodě z Ċirkewwy a Sliemy vyloďují další a další výletníky a ve špičce se na pár tisících metrech čtverečních vápencových plošin a písku tísní až 12 000 lidí. Právě tahle scéna stojí za tím, že Malta nejdřív zavedla rezervace s časovými okny a teď k nim přidává poplatek. Podle rozpočtu na rok 2027, který 26. října 2026 představil ministr financí Clyde Caruana, zaplatí každý turista za návštěvu Comina 5 eur. Současně stát razantně zvedá pobytovou ekologickou daň. U laguny jde spíš o symbolické gesto, u hotelového účtu o položku, kterou česká domácnost v rozpočtu dovolené pocítí.
Vstupné do Modré laguny: od kdy, kolik a kdo je osvobozen
Poplatek začne platit 1. ledna 2027 a vybírat se má přes již fungující rezervační systém Modré laguny. Potvrzuje to přehled
PwC Malta k rozpočtu 2027. Výjimku dostanou rezidenti Malty, kterým stát poplatek podle Times of Malta odpouští. Platit tedy budou jen turisté.
Způsob placení vláda zatím nerozepsala. Dnes systém funguje následovně:
návštěvník si online zarezervuje jeden ze tří denních slotů: od 8:00 do 13:00, od 13:30 do 17:30, nebo od 18:00 do 22:00, obdrží QR kód, který stačí ukázat v mobilu nebo na papíře, po kontrole na místě dostane náramek, rezervovat lze až dva měsíce dopředu a jedna rezervace pokryje nejvýš čtyři osoby, jízdenka na loď v rezervaci zahrnuta není.
Zatím je celý proces bezplatný. Od ledna se k němu nejspíš přidá platební krok, technické detaily ale musí vláda a maltský turistický úřad MTA teprve doplnit. Děti mladší pěti let dnes v doprovodu dospělého vstupenku k vylodění nepotřebují. Zda nějaká věková úleva platí i pro nový poplatek, oficiální podklady zatím neuvádějí.
Hotel, apartmán, výletní loď: kde Malta inkasuje nejvíc
Částka za Comino se platí jednou za výlet. Ekologický příspěvek za ubytování naopak naskakuje každou noc, a proto je pro rozpočet dovolené podstatně důležitější. Od 1. července 2026 činí 1,50 eura, tedy asi 37 Kč za dospělého a noc, se stropem kolem 548 Kč na celý pobyt. Od ledna se sazba několikanásobně zvedne:
Typ ubytování Za noc a dospělého Strop na osobu (za 8 nocí) Hotel a kolektivní ubytování cca 195 Kč cca 1 558 Kč Krátkodobý pronájem (apartmán) cca 243 Kč cca 1 947 Kč
Daň platí jen hosté, kterým je na začátku pobytu alespoň 18 let. Ubytovatel ji účtuje zvlášť, mimo DPH i provize rezervačních portálů.
Třetí novinka míří na výletní lodě. Cestující, kteří na Maltě vystoupí a později se na stejné plavidlo vrátí, odvedou zhruba 243 Kč. Ti, kdo na ostrovech plavbu teprve zahajují, platit nebudou. Jde o výrazný segment: maltský statistický úřad loni napočítal 387 zastávek výletních lodí a 870 560 pasažérů, v prvním pololetí 2026 dalších 321 616. Tito jednodenní hosté dosud využívali přístavy, autobusy i ulice Valletty, aniž by stát z pobytové daně dostal jediný cent. Times of Malta zmiňuje i dražší trajekty na Gozo pro turisty.
Kolik zaplatí česká dvojice a rodina za týden u moře
Modelový případ: dva dospělí, sedm nocí.
Varianta Pobytová daň Navýšení proti dnešku Dnešní sazba 1,50 eura cca 511 Kč výchozí stav Hotel od 2027 cca 2 726 Kč +2 215 Kč Apartmán od 2027 cca 3 408 Kč +2 897 Kč Výlet na Comino pro dva +243 Kč nová položka
Pro rodinu se dvěma nezletilými dětmi vychází pobytová daň stejně jako pro dvojici, protože děti ji neplatí. U Comina by se při zpoplatnění všech čtyř členů výdaj vyšplhal na zhruba 487 Kč. Týdenní pobyt pro dva tedy zdraží zhruba o dva až tři tisíce korun. Laguna k tomu přidá částku srovnatelnou s jedním obědem v bistru ve Valletě.
Prodloužený víkend dopadne relativně hůř. Dva dospělí na tři noci zaplatí v hotelu asi 1 168 Kč, v apartmánu 1 461 Kč. U levné letenky a skromného ubytování tvoří daň znatelný podíl výdajů. Kdo plánuje delší dovolenou, ocení strop: po osmé noci se částka dál nezvyšuje, takže dvojice v hotelu zaplatí nejvýš kolem 3 116 Kč, v apartmánu kolem 3 895 Kč.
Podle nás z toho plyne jednoduché doporučení. Na pobytovém poplatku se dá ušetřit volbou hotelu místo apartmánu, rozdíl ale za týden činí jen několik stovek. Přesun tíhy na turistu je tak nejzřetelnější právě u lidí, kteří na Maltu zaletí na tři až čtyři dny.
Malta proti Paříži, Barceloně a Amsterdamu: srovnání turistických daní
V evropském kontextu se ostrovní republika posouvá do horního patra. Srovnání za dospělého a noc:
Destinace Sazba Princip Malta (od 2027) cca 195 Kč hotel / 243 Kč apartmán pevná částka, strop 8 nocí Lisabon cca 97 Kč pevná částka, max. 7 nocí, od 13 let Paříž (2026) cca 206 Kč (4*), 285 Kč (5*), 388 Kč (palác) podle kategorie hotelu Barcelona (4/2026 až 3/2027) cca 204 Kč (4*), 231 Kč (turistický byt) regionální sazba + městský příplatek Amsterdam 12,5 % z ceny pokoje bez DPH procento z ceny noclehu
Maltská hotelová sazba se tak vyrovná sazbě v pařížském i barcelonském čtyřhvězdičkovém hotelu, apartmánová dokonce převyšuje sazbu za katalánský turistický byt. Lisabon vychází zhruba na polovinu. Pozoruhodné je, že Malta účtuje stejnou částku hostům penzionu i luxusního resortu. Host levnějšího ubytování proto zaplatí relativně víc než v Paříži, kde se sazba řídí počtem hvězd.
Amsterdam volí jinou logiku. Procentní model znamená, že u pokoje za šest tisíc korun na noc vyjde daň výrazně výš než na Maltě, u skromnějšího bydlení naopak níž. Výletní pasažéry nizozemská metropole zatěžuje ještě víc, zhruba 365 Kč za osobu. Celkový účet ale stejně určují letenky, sezona a typ ubytování.
Proč Malta hlídá každý metr čtvereční Modré laguny
Odpověď nabízí studie únosné kapacity cestovního ruchu, kterou vypracovaly
Deloitte a MCESD. Hlavní využívaná plocha Modré laguny měří zhruba 4 000 metrů čtverečních. Za průměrný srpnový den roku 2019 ji navštívilo 4 580 lidí. Při rozpočítání na celý den vychází osm metrů čtverečních na hlavu, jenže lidé se koncentrují do několika hodin. V hlavních měsících tak v každé hodině připadalo na návštěvníka jen kolem 2,6 metru čtverečního, tedy plocha zhruba velikosti plážové osušky a kousku skály vedle ní.
Studie k tomu vyjmenovává ekologické škody: sešlapanou vegetaci, odpadky, hluk, degradaci půdy a zásahy do chráněného území. Laguna je součástí soustavy Natura 2000. Maltský turistický úřad proto od května 2025 uplatňuje
strategický plán pro Modrou lagunu s heslem „Rezervuj, chraň, užij si“ a limitem 4 000 lidí současně. Poplatek na tento rámec navazuje. Davy reguluje hlavně kapacitní strop, pět eur k němu přidává finanční rozměr a zpráva hostům je zřejmá: za vzácné místo se platí.
Stát má i fiskální motiv. Vyšší ekologická daň má podle Times of Malta ročně vynést kolem 4,4 miliardy korun, přičemž peníze mají zůstat vyhrazené pro cestovní ruch. Vláda pro letošek čeká přes 4,5 milionu návštěvníků a 28 milionů přenocování, tedy obrovský tlak na infrastrukturu ostrova menšího než Praha. Hoteliéři ze sdružení MHRA ale varují před ztrátou konkurenceschopnosti a opoziční lídr Alex Borg navrhuje mírnější sazbu v zimě, kdy jsou hosté na cenu citlivější. Čísla za leden až červenec 2026 už ukazují, že turistů přibývá, zůstávají ale kratší dobu a utrácejí méně. Právě krátké pobyty přitom nová daň zasáhne nejvíc.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková