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Test znalostí televizní zábavy devadesátek: Pro pamětníky by 10/10 bodů měla být povinnost

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Dnes jsme si pro vás připravili retro kvíz o zábavných pořadech z devadesátých let. Zavzpomínejte na televizní večery u obrazovky a zjistěte, kolik si z nich ještě pamatujete.
Fotografie Pavla Poulíčka

Fotografie Pavla Poulíčka

Zdroj: Foto: Se souhlasem TV Nova, Pavel Poulíček v pořadu Kolotoč
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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