Test znalostí televizní zábavy devadesátek: Pro pamětníky by 10/10 bodů měla být povinnost

Dnes jsme si pro vás připravili retro kvíz o zábavných pořadech z devadesátých let. Zavzpomínejte na televizní večery u obrazovky a zjistěte, kolik si z nich ještě pamatujete.
Po roce 1989 se české televizní vysílání proměnilo rychleji, než byli diváci zvyklí. Program, který dřív působil pevně svázaný pravidly, estrádou, orchestrem, tanečním číslem a předem ohlídanou náladou, začal ustupovat. Na obrazovku se dostávaly nové nápady. Některé byly živější, jiné trochu neohrabané, sem tam až kýčovité. Energii jim ale upřít nešlo. Zavzpomínat na tyto pořady můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Nová svoboda, nová televize
Přibyli noví moderátoři, soutěže i typy zábavných pořadů, které předtím v televizi neměly moc prostoru. Ne všechno by dnes obstálo a leccos by současný divák nejspíš sledoval s rozpaky. Jenže tehdy byla situace jiná. Po letech opatrného vysílání působila i určitá neuhlazenost svěže. Devadesátková televize nebyla vždycky elegantní, zato se v ní pořád něco zkoušelo.
Televize navíc tehdy nestála jen někde v koutě jako kulisa. V mnoha domácnostech určovala večerní režim. Streamovací služby nebyly, pořad nešel zastavit a věta „pustíme si to později“ většinou nedávala smysl. Když běželo něco oblíbeného, sedělo se před obrazovkou. Maximálně se odběhlo o reklamě, a někdy ani to ne.
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Zábavné pořady z devadesátých let často nestály na velkých efektech ani na výpravě, která by sama o sobě brala dech. Stačil dobrý nápad, výrazný moderátor a pointa, která přišla ve správný moment. U soutěží se doma odpovídalo nahlas dřív než ve studiu a skoro v každé rodině se našel někdo, kdo měl jasno. Aspoň do chvíle, než přišla otázka, která ho zaskočila.
Vedle vědomostních soutěží se vysílaly pořady plné scének, písniček, hostů a vtípků, bez kterých si tehdejší televizní zábavu vlastně nejde úplně představit. Z dnešního pohledu mohou působit různě, někdy mile, jindy trochu zvláštně, ale ve své době je sledovaly statisíce lidí. Samostatnou kapitolou byly dětské a rodinné pořady, na kterých vyrostla velká část jedné generace.
V našem kvízu se k této době vracíme. Přijdou na řadu pořady, které tehdy znalo skoro každé dítě i dospělý, od velkých zábavných show přes vědomostní soutěže až po formáty, u nichž se smála půlka republiky. Tak schválně, kolik názvů a tváří vám vyskočí z paměti bez dlouhého přemýšlení?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Refresher, Blesk pro ženy
Tento příspěvek Retro test o televizních pořadech z 90. let: Názvy i moderátoři v 10 otázkách odhalí, komu slouží paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.