Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět

V anglickém Lyme Regis znamenaly zkameněliny pro rodinu Anningových především možnost výdělku. Mary se narodila v roce 1799 a na pobřeží ji brával otec Richard, truhlář, který nalezené fosilie čistil a prodával. Když roku 1810 zemřel, zůstaly po něm dluhy. Zájem o zvláštní kameny tak měl velmi praktickou stránku: jejich prodej pomáhal rodině přežít.
Nestačilo něco najít v útesu
Nález na pláži byl pouze začátkem. Zkamenělinu bylo potřeba vyprostit, očistit a rozeznat, které části k sobě patří. Mary se postupně učila anatomii a geologii také sama četbou. S každým dalším nálezem získávala znalosti, které nemohla doložit akademickým titulem, ale které potřebovali i vzdělaní odborníci nakupující její exempláře.
K jejím známým objevům patřily kostry mořských plazů. Ty nejsou správně označovány za dinosaury, přestože se s nimi v populárním vyprávění často směšují. Ichtyosauři a plesiosauři obývali pravěká moře. Pterosauři, jejichž pozůstatky rovněž nacházela, zase představovali létající plazy. Rozlišování těchto skupin pomáhá pochopit, jak pestrý svět fosilie postupně odhalovaly.
Na jednom z prvních velkých objevů se podílel také její starší bratr Joseph. V roce 1811 našel neobvyklou lebku. Mary se později pustila do vyprošťování dalších částí zhruba pětimetrové kostry. Práce trvala měsíce a zvíře zprvu připomínalo krokodýla. Teprve další výzkum ukázal, že patřilo k vyhynulým mořským plazům. Oba sourozenci tedy měli na začátku příběhu svou roli.
Prodej drobnějších nálezů přitom pokračoval vedle velkých objevů. Na pobřeží se nacházeli amoniti i belemniti a o podobné předměty stáli návštěvníci přímořských měst. Pro ně představovaly zajímavost do sbírky, pro Mary příjem potřebný k živobytí. Za rozsáhlou kostrou nebylo možné vyrazit na objednávku a její hledání nenabízelo pravidelnou mzdu. Obchod s menšími zkamenělinami proto patřil ke každodenní práci rodiny stejně jako náročné vyprošťování těch významných.
Neobvyklá kostra vyvolala pochybnosti
Zvláštní pozornost vzbudil její plesiosaurus nalezený v roce 1823. Dlouhý krk a neobvyklé tělesné proporce působily tak nezvykle, že slavný přírodovědec Georges Cuvier zpočátku pochyboval o pravosti předložené podoby. Nabízelo se podezření, zda někdo nespojil části různých zvířat. Další podklady a odborné posouzení však ukázaly, že takový tvor skutečně existoval.
Podobné spory se odehrávaly v době, kdy se představa zániku celých živočišných druhů teprve prosazovala. Nešlo tedy jen o přidání dalšího exponátu do sbírky. Kostry nutily badatele přemýšlet, jak vypadal svět před člověkem a proč v současné přírodě některá zvířata chybějí. Bez dobře připravených nálezů by takové debaty neměly pevný podklad.
Její jméno se do odborných prací dostávalo obtížně
Anningová jednala s geology a dodávala jim důležitý materiál, uznání ale nepřicházelo stejnou měrou jako zájem o její nálezy. Ve vědeckých textech se její zásluha někdy neobjevila. Členství v londýnské geologické společnosti pro ni navíc jako pro ženu nepřipadalo v úvahu. Společnost začala ženy přijímat až dlouho po její smrti.
Dochované dopisy přitom umožňují vidět jinou postavu než pouhou šťastnou nálezkyni. Ukazují člověka zapojeného do výměny poznatků, pro kterého byla práce s fosiliemi každodenní obživou. Právě osobní písemnosti doplňují to, co návštěvník z hotové kostry za sklem muzejní vitríny nevyčte.
V prosinci 1828 přidala k mořským nálezům pozůstatky létajícího plaza. Měl dlouhý ocas a křídla a dnes je známý jako dimorfodon. Šlo o první nález ptakoještěra mimo Německo. Pobřeží u jejího rodného města tak nevydávalo jediný druh pravěkého tvora, ale postupně ukazovalo různé podoby dávného života.
Slavné nálezy neznamenaly jisté živobytí
Ani významné objevy jí nezajistily trvalé finanční pohodlí. Přítel a geolog Henry De la Beche proto prodával reprodukce svého obrazu pravěkého života, aby jí pomohl. Obraz vycházel také z tvorů známých díky jejím nálezům. Věda, výtvarné zobrazení a podpora konkrétního člověka se tak spojily v jednom projektu.
Mary Anning zemřela roku 1847 ve věku 47 let. Její fosilie dál sloužily výzkumu a některé lze vidět v londýnském přírodovědném muzeu. Jejich příběh ale nekončí jménem pravěkého živočicha na cedulce. Patří k němu i žena, která dokázala v kameni rozeznat podstatně víc než zboží pro pobřežní obchod.
Použité zdroje: nhm.ac.uk, nhm.ac.uk, lymeregismuseum.co.uk