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Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět

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Na pobřeží hledala kameny, které mohla prodat návštěvníkům. Postupně však nacházela pozůstatky tvorů, s nimiž si tehdejší věda teprve učila poradit. Mary Anning neměla univerzitní vzdělání ani přístup do stejného prostředí jako uznávaní geologové. Přesto po sobě zanechala objevy, které dnes patří k nejznámějším dokladům dávného života.
Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět

Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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