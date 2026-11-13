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Šest ze sedmi dětí jí předčasně zemřelo, přesto se stala nezapomenutelnou osobností kulturního života

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Teréza Nováková byla českou spisovatelkou, představitelkou českého venkovského realistického románu a také aktivní členkou ženského emancipačního hnutí. Zemřela před 114 lety, 13. listopadu 1912.…
Teréza Nováková

Teréza Nováková

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 04:24

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