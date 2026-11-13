Kvíz o školních potřebách minulého století: 10 otázek vrátí starší Čechy do dětství

Školní léta za socialismu měla své nezaměnitelné pomůcky, hračky i pravidla. Ověřte si v našem kvízu, kolik si toho ještě pamatujete a zda byste se dnes ve školní lavici neztratili.
Dětství za socialismu mělo své nezaměnitelné kouzlo. Školáci nosili aktovky s kovovými přezkami, psali plnicími pery, v penálech ukrývali zmizíky a o přestávkách si vyměňovali céčka. Ve třídách se místo dnešních interaktivních tabulí používaly meotary a učitelé měli na výuku celou řadu pomůcek, které dnes patří spíše do muzea. S naším kvízem na In-Lifestyle zavzpomínáte na dobu, kdy děti trávily prázdniny na pionýrských táborech a největší radost jim dokázaly udělat i docela obyčejné věci.
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Školní léta v socialistickém Československu měla svá specifika. Děti chodily do základních škol, kde se vyučovalo podle jednotných osnov a velký důraz se kladl na kázeň, pořádek a kolektiv. Prvňáčci se nejprve učili psát obyčejnou tužkou a teprve později dostali povolení používat plnicí pero. To byla pro mnohé malá slavnostní událost. Vyučování se tak neobešlo bez pomůcek, které by dnešním dětem možná připadaly jako technické muzeum.
Dětství ale samozřejmě nekončilo posledním školním zvoněním. Velkou součástí prázdninového života byly organizované letní tábory. Pořádaly je například podniky prostřednictvím Revolučního odborového hnutí (ROH), pionýrské organizace nebo další instituce. Děti trávily týdny v přírodě, bydlely ve stanech či chatkách, chodily na výlety, hrály celotáborové hry, soutěžily a koupaly se v rybnících. Táborové programy měly často dobrodružné náměty, ale nezřídka se v nich objevovaly také ideologické prvky, například připomínky dělnického hnutí nebo přátelství se Sovětským svazem. Pro řadu dětí však zůstávaly především vzpomínkou na kamarády, první samostatnost a letní dobrodružství.
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S dětským životem za socialismu byl úzce spojen také Pionýr. Organizace vznikla v roce 1950 a po roce 1970 se stala součástí Svazu socialistické mládeže. Sdružovala děti přibližně od šesti do patnácti let, organizovala schůzky, soutěže, výlety i tábory. Pionýři nosili charakteristické modré košile a červené šátky, skládali sliby a účastnili se různých společenských akcí. Členství bylo velmi rozšířené, v roce 1978 do organizace patřilo 73,2 procenta dětí. Vedle školních povinností a pionýrských aktivit ale existoval i svět obyčejných dětských radostí: sbírání céček, hraní s igráčky, výměna kartiček nebo stavění stavebnic Merkur. Na tyto drobnosti si dnes mnozí pamětníci vzpomínají možná nejraději. Připravili jsme deset otázek, které prověří, jestli si ještě pamatujete, co se skrývalo v tehdejších penálech, aktovkách a školních kabinetech.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ProŽeny, ABSČR
Tento příspěvek Kvíz pro starší ročníky: Je čas zavzpomínat na školní pomůcky a věci z dětství. 10/10 dá jen málokdo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.