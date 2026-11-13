Richard Genzer na fotce jako mladý tanečník: Nakonec se vydal cestou, kterou původně vůbec neplánoval

Dnes ho známe jako pohotového komika a oblíbeného porotce StarDance, v mládí však Richard Genzer vypadal úplně jinak. Býval štíhlým tanečníkem.
Dnes ho diváci znají především jako pohotového baviče, komika a porotce StarDance, který si umí udělat legraci nejen ze soutěžících, ale také sám ze sebe. Richard Genzer ovšem býval úplně jiný typ. V mládí měl štíhlou postavu, věnoval se tanci a patřil k výrazným tvářím populární skupiny UNO. Na starých fotografiích by ho možná někteří fanoušci ani nepoznali. Sám se přitom ke svým mladým létům občas vrací na sociálních sítích a jeho retro vzpomínky vždy vzbudí pořádný rozruch, což nám na In-Lifestyle neuniklo.
Od lidových tanců až ke slavné skupině UNO
Genzerova cesta k umělecké kariéře začala už v dětství. Od třetí třídy navštěvoval taneční soubor Valášek. Původně přitom čekal, že se bude věnovat modernímu tanci po vzoru Johna Travolty, místo toho se ale ocitl ve folklorním souboru. Lidové tance ho nakonec začaly bavit natolik, že se rozhodl pro studium na pražské taneční konzervatoři.
„Plánoval jsem si, že se stanu členem Státního souboru písní a tanců. Že budu křepčit na pódiu, házet valaškou a že co chvíli pojedeme vystupovat na Západ. Moje představy byly zalité sluncem,“ vzpomínal před lety v rozhovoru pro iDnes. Nebyla to přitom úplně cesta podle představ jeho otce, který z něj chtěl mít fotbalistu. Genzer dokonce prozradil, že když oznámil, že chce studovat lidový tanec, otec s ním tři roky nemluvil. Mladý Richard si ale stál za svým.
S kým žije Martin Dejdar: Manželku Danielu má po boku už 30 let. Kdysi opustili Česko a začali nový život v Americe
Po absolvování konzervatoře v roce 1986 šel na vojnu, během níž působil v Armádním uměleckém souboru. Tam se přitom nevyhnul ideologicky laděným vystoupením. Jak později s nadhledem vzpomínal, jednou musel dokonce tančit Lenina. S typickou bekovkou na hlavě ležel na pódiu, pak vstal a vedl ostatní jako vůdce do nového, lepšího světa.
Po vojně dostal nabídku od Richarda Hese a přidal se ke skupině UNO. S tou potom strávil deset let a vystupoval také v zahraničí. Tanec ho následně přivedl také k muzikálům, jako byly Dracula, Krysař nebo West Side Story. Díky muzikálu Krysař, ke kterému dělal i choreografii, se znovu potkal se starým kamarádem Michalem Suchánkem. Od něj pak dostal nabídku na účinkování v zábavném pořadu televize Nova. Tak vzniklo Tele Tele a začátky Genzerovy kariéry v roli televizního baviče.
Staré fotografie a videa baví fanoušky. Genzer byl pořádný hubeňour
Ke svým začátkům se Genzer nevrací nijak pravidelně, ale čas od času vytáhne ze svého archivu opravdové poklady a podělí se o ně na svém Instagramu. Jedním z nich byla také fotografie z dob studií na konzervatoři, na níž pózuje se svými spolužáky. Fanoušci dostali za úkol poznat, který z mladíků je budoucí televizní bavič. Nebylo to přitom úplně těžké. Několik sledujících okamžitě tipovalo celkově třetího zprava a další si všimli především jeho krátkých kalhot.
„Hubeňour,“ komentovala jedna z fanynek. Jiná se pobaveně pozastavila nad tím, že všichni mají dlouhé kalhoty, zatímco Geňa se ukázal v kratší variantě. „Jako jedinej Bez tepláků. JE TO Rebel,“ všiml si jiný fanoušek. Další obdivovatelka mu vzkázala: „Ríšo, tys byl ňuňan.“ A nechyběl ani komentář, že už tehdy byl nezaměnitelný originál.
Zajímavé je, že Genzer se v minulosti pochlubil také archivním televizním záznamem, na němž vystupuje jako sedmnáctiletý student konzervatoře. Video pocházelo z roku 1983 a šlo údajně o jeho první televizní rozhovor. Na otázku, co mu tanec dává, tehdy odpověděl, že je to něco bezprostředního, při čem se člověk může pořádně vyřádit.
Své taneční zkušenosti pak zúročil i po letech, když v roce 2018 narychlo zaskočil za zraněného Václava Koptu v soutěži StarDance. Po parketu se tak znovu proháněl jako soutěžící, a to po boku tanečnice Jany Zelenkové. Od následujícího ročníku už usedl na druhou stranu a stal se jedním z porotců. Dnes ho tedy diváci vídají především s bodovací tabulkou v ruce, ale jeho taneční minulost je nedílnou součástí jeho kariéry.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Richard Genzer se pochlubil fotkou ze svých mladých let: Původně chtěl prorazit jako tanečník byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.