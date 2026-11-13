Dárek z e-shopu může mít lhůtu na vrácení za sebou ještě před Mikulášem. Co pak obchod skutečně vrátí?

V listopadu může spotřebitel u běžného zboží objednaného přes internet využít zákonných čtrnáct dnů. První den se počítá až po převzetí zásilky. U zboží převzatého v pátek třináctého tak do lhůty patří obě následující soboty i neděle a posledním dnem je opět pátek. Kupující má ještě 27. listopadu čas odeslat obchodu zprávu, že od smlouvy odstupuje. Nemusí ten den zároveň stihnout balík zabalit a doručit na pobočku. Na odeslání zboží zpátky má od odstoupení dalších čtrnáct dnů. Zato krabička schovaná ve skříni může zůstat zabalená až do Vánoc a její majitel na tom z hlediska lhůty bude úplně stejně, jako kdyby ji otevřel hned po nákupu.
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Peníze se mohou vrátit dřív než balíček do skladu
Při včasném odstoupení má obchod vrátit kupní cenu stejným způsobem, jakým zákazník zaplatil, pokud se spolu nedohodnou jinak. Jestliže tedy kupující platil kartou, nemusí místo peněz přijmout poukaz na další nákup. Při vrácení celé objednávky se mu vrací i původní dopravné, ovšem jen do výše nejlevnějšího běžného způsobu dodání, který obchod nabízel. Příplatek za dražší dopravu tak může zůstat na něm. Prodejce může s platbou počkat, dokud nedostane zboží nebo doklad, že ho zákazník odeslal. Právě podací lístek mu proto může stačit ještě v době, kdy zásilka teprve cestuje zpátky.
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Dvě stejné krabice pod stromkem novou lhůtu nespustí
Rodina se může o dvojím nákupu dozvědět až na Štědrý den, kdy oba dárky skončí vedle sebe. Pokud je v pořádku i obsah krabice, kupující nemá co reklamovat. Rozhodující pro něj je, kdy zboží převzal. U listopadové zásilky už zákonná lhůta na rozmyšlenou skončila, i když majitel obal poprvé otevřel v prosinci. Jinak by na tom byl se stejným dárkem objednaným na internetu, který by mu obchod doručil až 22. prosince. Při běžné čtrnáctidenní lhůtě by mohl odstoupení odeslat ještě 5. ledna 2027. Čas by mu zbýval i po rozbalení dárku.
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U lednové výměny už může místo peněz rozhodovat poukaz
Také u staršího nákupu se mohou dveře prodejny otevřít. Některé obchody umožňují přes Vánoce výměnu i po zákonné lhůtě. Datum se pak řídí jejich nabídkou a podmínkou může být neporušený obal. Když obchodník přislíbil pouze výměnu nebo poukaz na další nákup, zákazníkovi už z tohoto slibu nevzniká nárok na peníze. U skutečně vadného výrobku má kupující dál práva z vady. Dvě stejné, bezvadné krabice pod stromkem jsou jiný případ. Zákazníci, kteří je přinesou po Vánocích do téhož obchodu, tak mohou každý dostat jinou odpověď podle toho, který den svůj balíček převzali.
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