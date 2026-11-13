Studenti vyšli do ulic kvůli obavám o veřejnoprávní média. Vyskočil si vzal na mušku jejich omluvenky

KOMENTÁŘ / Ivan Vyskočil nechápe, proč studenti dostávají omluvenky na demonstrace. A Kateřina Konečná jeho vystoupení sdílí.
Přiznám se, že mě na celé scéně nezaráží ani tak kritika České televize, jako spíš podivuhodná představa, že občan, který nesouhlasí s politickým rozhodnutím, by měl raději sedět doma a ideálně vlastně nerušit. Herec Ivan Vyskočil vystoupil na demonstraci podporující zrušení televizních a rozhlasových poplatků a pustil se do stávkujících i studentů. Jeho projev následně sdílela na sociálních sítích i europoslankyně Kateřina Konečná. Jeho výstupu se samozřejmě chytila i veškerá média.
Omluvenka není zločin proti školství
Vyskočil se při svém výstupu pozastavoval nad tím, že studenti dostávají ve škole omluvenky, aby vůbec mohli demonstrovat. „A našim studentům dávají omluvenky, aby mohli jít demonstrovat?“ ptal se. Možná by se slušelo připomenout jednu drobnost, a sice že účast na veřejném protestu není školní výlet za zábavou, ale je to způsob, jak dát najevo názor na věc, která se týká celé společnosti. Pomiňme jen těch několik jedinců, co to využijí k tomu, aby se zkrátka ulili ze školy.
Studenti protestovali proti plánovanému přesunu financování České televize a Českého rozhlasu ze systému poplatků pod státní rozpočet. Obávají se dopadů na nezávislost médií. Vláda naopak změnu obhajuje jako splnění politického slibu a cestu k efektivnějšímu hospodaření. O tom se samozřejmě dá a má diskutovat. Ale zesměšňovat mladé lidi jen proto, že se o veřejné dění zajímají, mi připadá jako zvláštní způsob, jak si představovat občanskou odpovědnost.
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Zaplatit poplatek neznamená koupit si poslušnost
Za pozornost stojí i Vyskočilova úvaha, že poplatky platí, a proto nechápe, proč vlastně zaměstnanci médií stávkují. Zaměstnanci však neprotestovali proto, že by jim lidé nezaplatili za službu. Protestovali proti plánované změně systému financování a obavám, co může znamenat pro budoucnost institucí, v nichž pracují. Dle mě mají Česká televize a rozhlas hospodařit transparentně, vysvětlovat své výdaje a snášet i méně příjemné otázky.
Leč kritika konkrétního pořadu nebo hospodaření není totéž jako mávnutí rukou nad tím, kdo bude veřejnoprávní média v budoucnu financovat a jakou nad nimi získá moc. Ať klidně Ivan Vyskočil vystoupí na demonstraci za zrušení poplatků. Stejné právo však mají i studenti, zaměstnanci médií a lidé, kteří s vládním plánem nesouhlasí.
Když se generace přestanou poslouchat
Celý spor má ještě jednu rovinu, která mi přijde zajímavější než samotná demonstrace. Často totiž končíme u hádek mezi mladými a staršími. Starší lidé mladým vyčítají, že chodí demonstrovat, aniž by pořádně věděli, o čem se rozhoduje. Že se nechají snadno zmanipulovat, někým ovlivnit a místo studia raději postávají s transparenty na náměstích. Jenže házet všechny do jednoho pytle je malicherné. Mezi studenty jsou lidé, kteří se o veřejné dění zajímají, mají vlastní názor a dokážou ho obhájit. A samozřejmě i tací, kteří se nechají strhnout davem. Stejně jako mezi dospělými.
Mladí by zase mohli starší generaci vyčítat, že si užívá jistoty, na které si během života zvykla, zatímco účet za dnešní rozhodnutí jednou zaplatí hlavně oni. Mohli by mluvit o důchodech, nedostupném bydlení, nedostatečné podpoře mladých rodin nebo o tom, že se příliš málo myslí na ekologii. Ani to by ale nebylo fér vůči všem. Spousta starších lidí mladé podporuje, zajímá se o jejich budoucnost a sama se snaží něco změnit.
Ty dvě strany spolu asi nikdy nebudou ve všem souhlasit. Bylo by ale fajn, kdybychom se alespoň pokusili pochopit, proč má ten druhý na věc jiný názor. Místo toho se často předháníme v tom, kdo koho lépe zesměšní a kdo komu hlasitěji vysvětlí, že ničemu nerozumí. Vyskočilův výstup je toho přesným příkladem.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Jako další zpochybňuje protesty studentů Ivan Vyskočil: Právo na názor by však měl mít každý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.