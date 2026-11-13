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Studenti vyšli do ulic kvůli obavám o veřejnoprávní média. Vyskočil si vzal na mušku jejich omluvenky

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KOMENTÁŘ / Ivan Vyskočil nechápe, proč studenti dostávají omluvenky na demonstrace. A Kateřina Konečná jeho vystoupení sdílí.
Fotografie Ivana Vyskočila

Fotografie Ivana Vyskočila

Zdroj: Foto: Nextfoto, Ivan Vyskočil na autogramiádě ke knize Spiknutí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 03:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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