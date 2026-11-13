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Kuře na zelenině jako nenáročný víkendový oběd. Maso se peče společně se zeleninou a jejich chutě se vzájemně krásně promíchají

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Když chci uvařit poctivý oběd a přitom nestrávit půl dne u sporáku, sáhnu po kuřeti se zeleninou z jednoho pekáče. U nás doma vede verze s bramborami, mrkví, cibulí, celým česnekem a trochou smetany, která během pečení vytvoří jemnou šťávu. Je to syté, praktické a nejlepší na tom je, že troubě stačí dát čas a ona odvede většinu práce za vás.
Obrázek k receptu s názvem Když nechcete stát u sporáku: Kuře se zeleninou z jednoho pekáče zachrání oběd i večeři

Obrázek k receptu s názvem Když nechcete stát u sporáku: Kuře se zeleninou z jednoho pekáče zachrání oběd i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když nechcete stát u sporáku: Kuře se zeleninou z jednoho pekáče zachrání oběd i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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