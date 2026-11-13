Kuře na zelenině jako nenáročný víkendový oběd. Maso se peče společně se zeleninou a jejich chutě se vzájemně krásně promíchají

Receptů na jídla z jednoho pekáče je k mání celá řada. Protože když má být na stole pořádný oběd, ale vy nemáte čas kvůli němu stát celé dopoledne u plotny, takové jídlo přijde vhod. Já v takovém případě vytahuju pekáč a dělám . Doma se nejčastěji vracíme k verzi s kuře se zeleninou z jednoho pekáče bramborami, mrkví, cibulí, celým česnekem a trochou smetany. Ta se při pečení spojí s výpekem a udělá jemnou šťávu. Jídlo zasytí, nezašpiní půl kuchyně a trouba za člověka odpracuje podstatnou část práce.
Na tomhle receptu je příjemné, že se nemusí brát úplně doslova. Jednou skončí v pekáči
kuřecí špalíčky, jindy čtvrtky nebo , podle toho, co zrovna koupím nebo vytáhnu z lednice. Nové brambory nechávám často stehna ve slupce. Po upečení mají lepší chuť a navíc odpadne loupání, což se v běžném provozu počítá. Mrkev dávám skoro pokaždé, u nás mizí z pekáče jako první. A celý česnek? Ten udělá vůni, kvůli které se doma začne nahlížet do trouby dřív, než je vůbec hotovo. Recept na domácí kuře se zeleninou z jednoho pekáče
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 90 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 ks kuřecích špalíčků nebo kuřecích čtvrtek 800 g brambor, ideálně menších 3 ks mrkve 2 ks cibule 1 palice česneku 250 ml smetany na vaření 40 g másla 2 lžíce oleje 2 lžičky soli 1 lžička kmínu 1 lžička sladké papriky 2 snítky čerstvého rozmarýnu nebo 1 lžička sušeného 150 ml vývaru nebo vody čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy jednoduchého pečeného kuřete se zeleninou
1. Troubu zapněte na
200 °C. Nachystejte si větší pekáč, případně hlubší plech. Důležité je, aby se do něj vešlo kuře i zelenina pokud možno v jedné vrstvě, ne v hromadě uprostřed.
2.
Brambory dobře omyjte a podle velikosti je rozpulte nebo nakrájejte na větší kousky. Nové brambory klidně nechte ve slupce. Mrkev pokrájejte na silnější špalíčky, cibuli na měsíčky.
3.
Česnek rozřízněte napříč, aby se palice otevřela, ale stroužky pořád držely u sebe. Celý pečený česnek je jemnější než nasekaný a v pekáči se chová mnohem líp.
4. Do pekáče nasypte
brambory, mrkev a cibuli. Zakápněte olejem, přidejte polovinu soli, trochu pepře a kmín. Promíchejte rukou nebo vařečkou, aby se ochucení dostalo všude, nejen nahoru. Foto: Cooky.cz, Vše na plechu promíchejte, aby se koření dostalo všude.
5.
Kuřecí špalíčky osušte papírovou utěrkou, osolte zbylou solí, poprašte sladkou paprikou a lehce opepřete. Položte je na zeleninu kůží nahoru. Mezi maso zasuňte rozmarýn a přidejte připravenou palici česneku.
6. Na maso i zeleninu rozložte kousky
másla. Přilijte vývar nebo vodu a potom po stranách vlijte smetanu. Přes kůži ji raději nelijte, kuře se pak nahoře lépe opeče. Pečení
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7. Pekáč přikryjte poklicí nebo alobalem a dejte do trouby. Zakryté pečte
60 minut při 200 °C. Maso během té doby změkne a zelenina pustí šťávu.
8. Po hodině pekáč odkryjte. Kuře přelijte
výpekem. Když se šťávy zdá málo, přidejte pár lžic horké vody. Vraťte do trouby a pečte ještě 25 až 30 minut, aby kůže zezlátla a brambory chytly barvu.
9. Na konci zkontrolujte
mrkev a brambory. Mají být měkké, ale ne rozpadlé na kaši. Pokud chcete výraznější kůrku, zapněte na posledních 5 minut horní ohřev nebo gril. Jen u toho zůstaňte, paprika na kuřeti se umí připálit rychle.
10. Hotové
kuře se zeleninou podávejte hned, se šťávou z pekáče a s upečenými stroužky česneku. Každý si je může vytlačit na maso nebo na brambory. V lednici jídlo vydrží do druhého dne; při ohřívání se hodí přidat lžíci vody, aby šťáva neztratila jemnost. Ještě pár poznámek k zelenině a pečení Pokud sáhnete po kuřecích stehnech, zůstanou šťavnatá a dobře zvládnou i trochu delší pečení. Mrkev nekrájejte nadrobno. Silnější kousky si v troubě lépe udrží tvar. Když není po ruce rozmarýn, dá se použít sušená petrželka nebo trocha tymiánu. Na talíři se k tomu hodí pár lžic zakysané smetany, případně obyčejný okurkový salát. V dalších verzích tohoto jídla se objevuje také kukuřice, paprika, žampiony nebo batát. Pekáč se tím dá snadno obměnit, jen je potřeba počítat s tím, že každá zelenina potřebuje jiný čas. Brambory a mrkev snesou delší pečení bez řečí. Papriku nebo houby je lepší přidat později, jinak z nich zůstane měkká směs bez tvaru.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková