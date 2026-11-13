Zubní pohotovosti v Liberci zůstávají. Jedna je v Dunaji, druhá v nemocnici

Pohotovost v areálu liberecké nemocnice
Lidé, kteří řeší akutní bolest zubů, mohou v Liberci využít v sobotu, neděli a ve státní svátky zubní pohotovost v areálu Krajské nemocnice Liberec (KNL). Ta ale není hrazena Libereckým krajem, je v kompetenci nasmlouvání KNL s VZP.
„Tuto službu budeme pacientům nadále poskytovat ve stejné podobě jako doposud,“ říká mluvčí KNL Václav Řičář.
Pacienti najdou tuto zubní pohotovost v budově D nemocnice, vstupuje se do ní z Jablonecké ulice. Funguje o víkendech a státních svátcích, vždy od 8.00 do 12.00 a poté od 13.00 do 17.00 hodin.
Listopadový provoz pohotovosti v KNL. Pohotovost v paláci Dunaj zajistí kraj na další dva roky
Zubní pohotovost o sobotách, nedělích a státních svátcích bude po následující dva roky poskytována dále i v paláci Dunaj, a to díky Libereckému kraji.
„Bolest zubů často přijde v tu nejméně vhodnou chvíli, večer nebo o víkendu, kdy už má většina ordinací zavřeno. Chceme, aby lidé v Libereckém kraji měli možnost vyhledat pomoc i v těchto situacích. Přestože od ledna letošního roku odpovídají za organizaci pohotovostních služeb zdravotní pojišťovny, považujeme za důležité zachovat také večerní zubní pohotovost, která jde nad rámec běžně hrazené služby,“ říká Vladimír Richter (Spolu), náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort zdravotnictví.
Večerní zubní pohotovost bude od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2028 nadále zajišťovat společnost Liberecká dentální s.r.o., rozhodla o tom Rada Libereckého kraje. Společnost jako jediná předložila nabídku ve veřejné zakázce a splnila požadované podmínky. Liberecký kraj zaplatí za fungování zubní pohotovosti více než 4 miliony korun.
Navazuje na pohotovost v nemocnici
Zubní pohotovost, zajišťovaná Libereckým krajem, bude stejně jako dosud poskytována v budově paláce Dunaj, ve 4. patře na Soukenném náměstí 121 v Liberci. A to stále ve stejném čase, od 18.00 do 22.00 hodin. Navazuje tedy na pohotovost v nemocnici, která končí v 17 hodin.
Od ledna 2026 přešla podle změny zákona odpovědnost za organizaci a zajištění pohotovostních služeb z krajů na zdravotní pojišťovny. U zubní pohotovosti však pojišťovny podle stanovených pravidel hradí pouze čtyři hodiny služby denně v době mezi 7. a 15. hodinou. Liberecký kraj chce proto zachovat možnost ošetření také ve večerních hodinách.
Služba je určená lidem, kteří potřebují akutní ambulantní ošetření kvůli náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení potíží mimo běžnou ordinační dobu svého zubního lékaře. Večerní pohotovost tak může pomoci například při náhlé silné bolesti zubu, kdy pacient nemůže čekat na otevření své ordinace.
„Dostupnost zdravotní péče se nepozná jen podle toho, kolik máme nemocnic a ordinací. Důležité je také to, zda člověk najde pomoc ve chvíli, kdy ji skutečně potřebuje. Večerní zubní pohotovost je konkrétní služba, která lidem uleví od bolesti a dá jim jistotu, že na akutní problém nemusí čekat až do dalšího pracovního dne. Chceme, aby obyvatelé našeho kraje tuto možnost měli i v příštích dvou letech,“ uzavírá hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).