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Zubní pohotovosti v Liberci zůstávají. Jedna je v Dunaji, druhá v nemocnici

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Dennívýzva
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Dobrá zpráva pro pacienty v Libereckém kraji. Obě zubní pohotovosti v Liberci, ta v paláci Dunaj i ta v areálu Krajské nemocnice Liberec, v příštím roce zůstávají. K dispozici jsou těm, kteří potřebují řešit akutní bolest zubů o víkendech a svátcích, každá v jinou dobu. Jedna na druhou navazuje.
Zubní pohotovosti v Liberci zůstávají. Jedna je v Dunaji, druhá v nemocnici

Zubní pohotovosti v Liberci zůstávají. Jedna je v Dunaji, druhá v nemocnici

Zdroj: KNL
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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