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Možná ji máte doma v krabičce. Za vzácnou československou desetikorunu zaplatil sběratel 81 000 Kč

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Krabička starých korun a haléřů se doma snadno přehlédne. Přitom může ukrývat kus rodinné historie i předmět, o který se zajímají sběratelé. Než mince prodáte jako jednu hromádku, stojí za to si je v klidu prohlédnout. U některých je důležitý detail, který vám při letmém pohledu snadno unikne.
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Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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