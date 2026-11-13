Možná ji máte doma v krabičce. Za vzácnou československou desetikorunu zaplatil sběratel 81 000 Kč

Krabička starých korun a haléřů se doma snadno přehlédne. Přitom může ukrývat kus rodinné historie i předmět, o který se zajímají sběratelé. Než mince prodáte jako jednu hromádku, stojí za to si je v klidu prohlédnout. U některých je důležitý detail, který vám při letmém pohledu snadno unikne.
Zprávy o mincích vydražených za statisíce snadno probudí zvědavost i v člověku, který se o numismatiku nikdy nezajímal. Takové částky se ale vážou ke konkrétním kusům.
Ročník hledejte společně s hodnotou mince
Při prvním třídění si zapište tři věci:
hodnotu, letopočet a státní název. Zpráva o drahé desetikoruně z roku 1933 se totiž automaticky nevztahuje na všechny mince se stejným datem. Podobně vypadající koruny a haléře tak mohou mít pro sběratele velmi odlišný význam. Před oceněním mince neleštěte ani nedrhněte. Neodborné čištění může poškodit povrch a původní patinu, kterou sběratelé často oceňují. Foto: Magnific
Československé mince se podle historického přehledu České národní banky začaly razit v Kremnici v roce 1921. V rodinné krabičce se však mohou sejít i starší rakousko-uherské peníze nebo pozdější české a slovenské mince.
Známá desetikoruna z roku 1993 s malým Kč už například patří k mincím
samostatné České republiky. U československého nálezu proto začněte přesným určením, abyste nesrovnávali dvě různé věci. Proč jsou některé ročníky tak vyhledávané
Mezi známé rarity patří
pětihaléř s letopočtem 1924. Aukční dům Macho & Chlapovič při popisu exempláře draženého v roce 2023 uváděl, že na tento rok nebyla výroba pětihaléřů plánována. Historii jejich vzniku navíc doprovázejí nejasnosti a při posuzování konkrétního kusu záleží také na doloženém původu.
Zajímavý příběh má i
stříbrná desetikoruna z roku 1933. Podle odborného přehledu AUREA Numismatika se velká část tehdejší ražby nedostala mezi veřejnost a mince byly později přetaveny. Samotné odhadované množství tedy neříká, kolik kusů je dnes sběratelům skutečně dostupných.
Takové příklady jsou důvodem, proč se vyplatí věnovat pozornost ročníku. Zároveň z nich nelze odvozovat, že každý
předválečný haléř musí být cenný. Pro ocenění potřebujete vědět, zda jde opravdu o hledanou minci, v jakém je stavu a zda je vůbec pravá. Zachovalost poznáte podle detailů, lesk ale nestačí
Sběratel sleduje opotřebení reliéfu, poškrábání ploch, údery na hraně i případné zásahy do povrchu. Mince, která dlouho kolovala mezi peněženkami, může vypadat podstatně jinak než stejný ročník uložený
krátce po ražbě. U pětihaléřů záleží na konkrétním ročníku i zachovalosti. Podobný vzhled sám o sobě neznamená stejnou sběratelskou hodnotu. Foto: Aukro.cz
V českém prostředí se setkáte například
s označením 0/0 nebo 1/1. Podle přehledu Numismatiky SOVA se v této tradiční stupnici hodnotí každá strana zvlášť a nižší číslo znamená lepší zachovalost. Lomítko tedy odděluje hodnocení líce a rubu.
Certifikační společnosti používají také
číselnou stupnici do 70 bodů. Označení MS se vztahuje na neoběhové mince ve stupních 60 až 70. Při srovnávání aukcí čtěte celé hodnocení a neřiďte se pouze tím, jak výrazně se mince na fotografii leskne. Co ukazují skutečné výsledky aukcí
Desetikoruna z roku 1933 nabízená se zachovalostí 1/1 se v listopadu 2025 vydražila
za 81 000 Kč a přihazovalo na ni 26 zájemců. U dalších československých mincí skončily aukce na částkách v řádu desítek či stovek korun.
Typ mince Zachovalost nebo podrobnost Dosažená cena Datum ukončení aukce Desetikoruna z roku 1933 Uvedena zachovalost 1/1, podle popisu v obalu z aukce Dukát Brno 81 000 Kč 23. 11. 2025 Desetikoruna z roku 1931 V nabídce uvedena certifikace NGC MS 63 1 285 Kč 25. 1. 2026 Koruna z roku 1922 Prodávající uvedl stav 0/0 a ražební lesk 546 Kč 12. 11. 2025 Koruna z roku 1922 V nabídce uvedena zachovalost aEF 16 Kč 20. 2. 2026 Koruna z roku 1981 Bez bližšího hodnocení zachovalosti v popisu 29 Kč 25. 9. 2026 Příklady ukončených aukcí z Aukro.cz.
Zajímavé jsou právě dvě jednokoruny se stejným letopočtem 1922. Jedna dosáhla ceny 546 Kč, druhá jen 16 Kč. Samotný rok tedy k odhadu ceny nestačí. Při porovnávání
má smysl číst popis zachovalosti a prohlédnout fotografie obou stran mince. Minci před oceněním neleštěte
Pokušení odstranit zašlý povrch je pochopitelné. U sběratelského předmětu ale
může takové vylepšování nadělat škodu.
Numismatika BARON ve svých radách k čištění
připomíná:
„Pouhým vyčištěním mince se nezvýší její zachovalost!“
Zároveň upozorňuje, že sběratelé často dávají přednost původní patině a
neodborné mechanické či chemické zásahy mohou minci poškodit. V rodinné sbírce se mohou sejít mince z různých zemí i období. Při třídění si zapište hodnotu, letopočet a státní název. Foto: Magnific
Zubní pastu, kartáček a přípravek na leštění kovů bych proto před oceněním nechala stranou. Vyčištěním se nevrátí setřený reliéf ani nezmizí staré vrypy. Vhodnější je
ukázat odborníkovi minci v takovém stavu, v jakém jste ji našli. Potřebné ošetření pak můžete řešit podle jeho doporučení. I běžná mince může stát za uschování
Mně na starých mincích připadá přitažlivé, že se vejdou do malé krabičky a přitom na nich člověk vidí proměny napříč historií. Pár pěkných kusů bych si proto nechala i
bez představy výdělku.
Sběratel Rudolf Fojtík tento přístup popsal
v rozhovoru pro Český rozhlas Vysočina:
„Když si vezmete minci nebo bankovku, tak mám úctu ke všem lidem, kteří se na jejím vzniku podíleli. Od návrhu až po řemeslnou práci.“ Časté otázky
Má každá mince z první republiky vysokou hodnotu?
Samotné stáří vysokou cenu nezaručuje. Rozhoduje konkrétní typ a ročník, zachovalost, pravost i zájem kupujících.
Znamená zachovalost 0/0 totéž co proof?
Ne. Označení 0/0 vyjadřuje hodnocení obou stran mince v tradiční stupnici. Proof označuje zvláštní způsob ražby, nikoliv výsledek dodatečného vyčištění.
Stačí k ocenění fotografie?
K prvnímu určení a orientačnímu posouzení mohou fotografie pomoci. Konečné ocenění vzácného kusu však může vyžadovat prohlídku a ověření pravosti. Důležité jsou také rozměry, stav povrchu a doložený původ.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, cnb.cz, machogalleries.com, aurea.cz, numismatikasova.cz, rozhlas.cz