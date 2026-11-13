Retro kvíz o socialistických Vánocích: 10 z 10 otázek zodpoví bez chyby jen Husákovy děti

Máslo bylo vzácné, ořechy se sháněly s předstihem a na banány se stály fronty. Přesto měly vánoční stoly za socialismu své nezaměnitelné kouzlo. Otestujte, jak dobře si pamatujete, co se tehdy vařilo a peklo.
Vánoce v socialistických letech se na první pohled nelišily tolik, jak by se mohlo zdát. Stromek, cukroví, štědrovečerní večeře, návštěvy příbuzných. Jen pod povrchem bylo víc počítání, obcházení obchodů a malých ústupků v kuchyni. Věc, kterou dnes člověk hodí do košíku skoro bez přemýšlení, tehdy mohla znamenat několik zastávek, čekání nebo nenápadnou otázku na správném místě.
Když máslo bylo sváteční a ořechy se schovávaly
Cukroví k Vánocům patřilo, o tom se nediskutovalo. Přípravy ale často nezačínaly listováním v receptu, spíš kontrolou spíže. Kolik je másla? Zbyly ořechy? Je doma dost moučkového cukru, nebo se s ním musí šetřit? Peklo se podle možností. Někde se část tuku nastavila sádlem, jinde pomohla levnější náhražka, někde se z receptu prostě ubralo. A většinou se nad tím nikdo dlouze nepozastavoval.
Na tácu to nakonec stejně vypadalo vánočně. Linecké, pracny, vanilkové rohlíčky, kokosové kuličky. Jen složení by někdy neodpovídalo dnešním přesným receptům z kuchařek, kde je všechno na gram. Možná i proto si lidé pamatují, že cukroví chutnalo trochu jinak. Někomu líp, někomu zkrátka starosvětsky. Ta chuť se ale v paměti drží překvapivě pevně, stačí otevřít krabici s vanilkovým cukrem a člověk je skoro zpátky v kuchyni u babičky.
Štědrý večer se ve většině domácností soustředil na kapra a bramborový salát. Kapr se kupoval živý, nějakou dobu plaval doma ve vaně a jeho zabití a čištění nebývalo jen běžnou kuchyňskou prací. Pro někoho to byla rodinná procedura, někdy trochu slavnostní, pro jiného nepříjemná. Salát měl každý dům vlastní. Více okurky, méně hrášku, někde jablko, někde vůbec. Recept se dědil v rodině a obvykle platilo, i když se to neříkalo nahlas, že právě tahle verze je ta pravá.
Vánoční večírky a chlebíčky z nutnosti
Sváteční jídlo se neřešilo jen doma. Podnikové večírky, schůze a předvánoční setkání měly svůj celkem jasný jídelní lístek: obložené chlebíčky, uzeniny, tatarská omáčka, limonády, sem tam něco sladkého. Ke vzpomínkám na tu dobu patří i kulisy, které mladší generace znají spíš z fotek. Cigaretový kouř, skleničky na stole, slavnostnější oblečení, trochu strojenosti a vedle toho obyčejná snaha zakončit rok v co nejpříjemnější náladě.
Doma se přitom hlídalo, aby stůl vypadal svátečně, i když za některými miskami a talíři byla docela dlouhá příprava. Něco se koupilo s předstihem, něco se schovalo na horší časy, něco se nahradilo tím, co zrovna bylo. Etnografové u jídla často připomínají paměť a pocit sounáležitosti: přes recepty se předávají rodinné zvyky, příběhy i představa, co se má dělat „správně“. Štědrovečerní večeře v letech socialismu do toho zapadá skoro učebnicově. I proto, že samozřejmostí byla méně, než se dnes může zdát.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Aha Online, iDnes, Jak v kuchyni
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